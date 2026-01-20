政府駐天津處主任鄭震生自爆受款待 朋友安排坐噴射飛航私人艙 政制局：正了解事件

政府對公務員接受利益和款待有嚴格指引，特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指自己「新官上任」前往天津履職，入住當地麗思卡爾頓酒店時，幸運地獲免費升級至套房，並上傳房內設施影片及酒店地區總經理的歡迎信，稱感到很開心，引起網民熱議。

網民翻查鄭震生的帖文，發現他去年5月亦曾發文，表示獲噴射飛航高管、「摯友Alan」安排，乘搭私人艙室前往澳門，並稱「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」。他亦大曬自己在艙室的照片，當中有梳化、電視等設備。政制及內地事務局表示，正了解事件，若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理。

目前，有關帖文已被刪除，在社交平台亦搜尋不到鄭震生的帳號。

鄭震生為特區政府駐天津聯絡處主任。Threads擷圖

政府電話簿中，鄭震生的職位是駐天津聯絡處主任。

公務員須確保公職與私人利益間無衝突

根據《公務員守則》規定，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突，如出現實際 、觀感上或潛在利益衝突，須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理，或視乎需要把事情提交更高層的人員決定。

公務員亦不得利用公職身份為自己或他人謀取私利，亦不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行職務與職責。

根據《防止賄賂條例》，嚴禁公務員貪污受賄，雖然款待不屬條例內所指的利益，但公務員必須避免接受任何過分奢華、慷慨或頻密的款待，以免履行職務時造成尷尬，或令政府聲譽受損。

駐京辦提醒官員 網上分享生活時注意公眾觀感

政制及內地事務局回覆《星島頭條》查詢表示，鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘為香港特區政府駐天津聯絡辦公室主任。他日前前赴天津履新時所乘坐的航班，升艙所涉的額外費用是由他本人支付，而鄭震生在天津的住宿費用亦是由他本人自行承擔，不涉及公帑開支。據了解，他的酒店房間獲得升級，是由於他是有關酒店集團的高級會員。

至於前往澳門的事件，當局指目前仍在了解中，「若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理」。

政制及內地事務局又指，駐京辦已提醒有關人員在社交媒體上分享其生活時，應注意公眾觀感。

林琳：感驚訝和失望

立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員、民建聯林琳表示，對此感到驚訝和失望，指一位具有豐富經驗、主理貿易和商務的前高級官員，理應對公務操守和利益衝突有高度敏感度，即使已退休並以合約形式受聘，他的判斷力和行為依然代表政府的形象。公然在社交媒體展示，並炫耀可能涉及不當款待的行為，無論從個人判斷定公眾觀感上，都屬嚴重失當。

林琳又指，根據公務員事務局網頁指引 ，雖然款待本身未必直接等同《防止賄賂條例》中的「利益」，但規條已明確指出公務員必須避免接受任何過分奢華、慷慨或頻密的款待，以免履行職務時造成尷尬，或令政府聲譽受損。她認為問題核心不單在於「有沒有收錢」，而是在於接受款待的性質、價值、同頻密程度，以及「會否與他現時或過往的公職身份構成或令人覺得有利益衝突」。作為貿易相關官員，接受商界奢華款待，容易令公眾產生不當聯想，所以必須極度審慎，並應按規定作出申報。

她又認為，事件涉嚴重觀感問題，「 市民對公務員操守要求，往往比法律條文更嚴格。即使未觸犯法例，但行為若令公眾對政府誠信、公正產生懷疑，就已經損害政府聲譽」。至於是次有沒有違反公務員守則，需要根據具體事實去判斷，例如款待細節、提供者身份與該官員有無公務關聯等。目前未有詳細資料，但單從網上資料而言，事件極有可能已經抵觸公務員須維護公眾信任，政府聲譽和基本操守要求。

她續指，有關部門應立即啟動調查，嚴肅跟進並釐清事件細節，包括款待性質、有否申報等，並重點評估行為是否違反聘約中訂的操守條款，以及對政府形象造成損害。若有關人員無合理解釋，認為最少應停職調查，如情況嚴重，終止其聘用合約為必須考慮的選項，以彰顯政府對維護公務員操守決心，迅速挽回公眾信心。

管浩鳴：如屬實公務員事務局應跟進

選委界管浩鳴則表示，所有公務員在接受款待時，應有一定敏感程度，認為如果事件屬實，公務員事務局應就此作出跟進。

陳祖光：若款待與公僕身份有關或違例

曾任警察多年的立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員陳祖光接受《星島頭條》查詢時表示，所有公務員均受防止賄賂條例規管，目前不清楚事件詳情，但認為如果該名人士向鄭震生作出款待，與其公務員身份有關，或可能違反防止賄賂條例。但如果有關款待屬一般人在平常外遊時，都可享有的「正常Upgrade 」，則沒有問題。

不過陳祖光指，公務員在接受款待時，需要有警覺性，自己過去在擔任警察時，如果有人向他提供款待都會格外謹慎。他又認為事件引起公眾關注，即使未必涉及紀律問題，公務員事務局及其所屬部門應向該名公務員了解情況。