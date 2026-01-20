宏福苑五級火｜星島獨家消息：獨立委員會相關指示聆訊2月5日進行

大埔宏福苑火災至今造成多人死亡，引起社會高度關注。行政長官李家超去年12月宣布成立獨立委員會，多次表明要調查到底，讓真相水落石出，讓公義得以伸張。《星島頭條》獨家得悉，獨立委員會的相關指示聆訊（Directions Hearing）將在2月5日進行，預計3月中正式展開聆訊工作。

李家超去年12月12日委任法官陸啟康出任獨立委員會主席，前立法會議員陳健波、港鐵前主席歐陽伯權為委員會委員，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，9個月內提交報告。

《星島》早前報導，獨立委員會將聚焦兩大方向，包括起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。獨立委員會早前已委任5人為代表大律師，包括資深大律師杜淦堃、李澍桓、俞匡庭、李俊軒以及馮天榮。

記者：黃子龍