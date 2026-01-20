Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府飲用水風波︱政府上午11時公布紀律調查結果 據了解褫奪陳嘉信勳章

政情
更新時間：09:17 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:17 2026-01-20 HKT

【政府飲用水風波】財經事務及庫務局局長許正宇及公務員事務局局長楊何蓓茵今日（1月20日）上午11時會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組報告，以及就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查結果。

去年8月爆出的政府購買冒牌水風波，承擔「主體責任」的物流署被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人為因素，按公務員管理規則嚴肅處理。政府早前已完成紀律調查，正審視內容並徵詢律政司意見，以決定相應紀律行動。時任物流署署長陳嘉信去年7月原本獲特區政府頒授銀紫荊星章，但風波爆出後，政府指飲用水事件正進行紀律調查，涉及前線、中層和高層多名人員，徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果出爐前，授勳典禮出席名單不包括陳嘉信。

大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章處理受關注

