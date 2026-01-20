大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章處理受關注

去年8月爆出的政府購買冒牌水風波，承擔「主體責任」的物流署被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人為因素，按公務員管理規則嚴肅處理。政府早前已完成紀律調查，正審視內容並徵詢律政司意見，以決定相應紀律行動。據了解，政府最快今日公布「檢討政府採購機制專責小組」報告和紀律調查結果。

飲用水風波源於物流署去年6月向「鑫鼎鑫商貿有限公司」的「鑫樂」品牌，批出為期3年、涉及港島和部分離島辦公室的樽裝飲用水合約，其後政府發現水質檢測認證造假，終止與「鑫鼎鑫」合約。時任物流署長陳嘉信「隱身」6日後，才公開承認程序上有不足，代表署方向公眾致歉。

事件中，雖然水質經檢測後不涉安全問題，但物流署被批把關不力，李家超更表示對物流署「大為失望」。財庫局其後公布6項改善採購機制先行措施，審計署亦公布對政府採購樽裝飲用水招標過程進行的審查結果，當中列出物流署「8宗罪」，包括鑫鼎鑫於文件上有明顯詐騙跡象，但物流署未有核實真偽等。

陳嘉信原獲銀紫荊星章

退休前捲入冒牌水風波的陳嘉信，去年7月原本獲特區政府頒授銀紫荊星章，但風波爆出後，政府指飲用水事件正進行紀律調查，涉及前線、中層和高層多名人員，徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，決定在調查結果出爐前，授勳典禮出席名單不包括陳嘉信。

經過連月調查，究竟陳嘉信是否須承擔責任、是否仍能獲勳，備受外界關注。根據授勳機制，只有在被定罪而入獄1年或以上，或作出有損授勳制度名聲行為等情況下，政府才會考慮採取褫奪決定。過往不乏獲勳人士被「搣柴」，例如前政務司長許仕仁、前全國政協劉夢熊，均牽涉刑事罪行而被囚逾一年。

政圈中人：若不涉刑事難以褫奪勳章

有政圈中人指，若陳嘉信在沒有干犯刑事罪行下，根據目前機制，難以被褫奪勳章，但若然要恢復市民對政府的信心，「放生陳嘉信」絕對說不過去。事實上，飲用水風波在陳嘉信任內發生，引發大量負評、削弱市民對政府信心、影響政府聲譽，作為時任部門首長是否須負上責任，以至應否褫奪勳章、用哪種方式和理由褫奪，將考驗政府智慧。

除了陳嘉信，其屬下必定涉及人為缺失，包括發現承辦商涉嫌使用虛假文書，未有即時上報和跟進，反映採購機制、工作文化等統統都有待改善。

行會成員、資深大律師湯家驊表示，事件屬政府內部紀律事宜，難直接評論，但從原則而言，他直言今次出錯令人驚訝，因為如涉及公開招標，政府定必先做背景審查，包括投標者實力、誠信、廠房實地考察等，這些資料為政府提供重要參考，以評估其產品是否值得購買。至於署長角色，他認為即使沒直接參與批核，最低限度應知悉審核過程中，有否顧及上述重要因素。

反映日後「部門首長問責制」力度

有建制中人指，雖然當局及時「止血」，包括拘捕涉事公司人員、啟動內部調查，惟風波已打擊了政府威信。他同意時任署長至少有間接責任，既然政府高層當日嚴辭批評，公眾必然期望有相應問責，交出令公眾信服的答案，以免予人「高高舉起，輕輕放下」之感。

飲用水風波最終如何收科，也反映政府對問責和改善管治文化的決心，特別是本屆政府提出建立「部門首長責任制」，今次事件涉及的紀律行動，或多或少反映日後「部門首長問責」的力度。宏福苑火災後，特首多次強調「一查到底」、「問責到底」，究竟問責有多深和廣，從今次紀律行動可窺探一二。

聶風

