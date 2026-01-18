Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026︱政商界名人參與領袖盃 陳茂波、鄧炳強一同挑戰2公里賽事

更新時間：10:14 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:14 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，其中「領袖盃」吸引逾50名政商領袖及社會名人參與，包括財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強等人，一同挑戰全長約2公里的短途賽事。陳茂波致辭時表示，人生如馬拉松，有高有低，只要憑着堅毅、努力與熱情，便能突破困難。

陳茂波指出，渣打馬拉松作為國際知名賽事，不但有助促進社區凝聚力及經濟增長，也反映本地體育風氣日益盛行。他並鼓勵今年參與「領袖盃」的領袖們來年挑戰十公里賽事，「要擁抱馬拉松精神」。

四分之一參賽者來自世界各地

渣打銀行（香港）行政總裁瑪莉·胡安表示，感謝社會各界多年來支持「領袖盃」，「你們的參與是渣打馬拉松持續蓬勃發展的動力」。她指出，今年有四分之一的參賽者來自世界各地，「未來將吸引更多旅客來港參加」。她又提到，今年渣打馬拉松已資助逾700間中小企業，並期望在政府支持下，未來能協助更多本地企業受惠。

「領袖盃」於早上7時15分在灣仔運動場起步，終點設於維園，全長約2公里。參賽者包括陳茂波、鄧炳強、立法會議員霍啟剛、行政長官辦公室主任葉文娟、香港中華廠商聯合會主席盧金榮、國泰航空董事長帕特里克·希利、蘭桂坊集團主席盛智文、渣打大中華及北亞區行政總裁洪丕正等。

記者：曾智華
攝影：陳浩元

