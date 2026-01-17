Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜鄧炳強去信《華爾街日報》 斥涉黎智英羈押安排社評罔顧事實 毫無根據

政情
更新時間：20:56 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:56 2026-01-17 HKT

保安局局長鄧炳強今日( 17日 )去信《華爾街日報》（WSJ），指該報一篇針對黎智英羈押安排的社評完全沒有根據。批評該報編輯部公然無視黎智英案的事實，企圖欺騙公眾，損害香港特區和中國的利益，其卑鄙行徑令人髮指。

鄧炳強強調，黎智英的羈押安排是應其本人要求而定。黎智英的資深律師在1月12日的公開庭審中證實，他從未對有關的安排或羈押期間的醫療服務提出任何異議。黎智英的整體健康狀況穩定。

他重申懲教署嚴格遵守處理羈押安排的法定要求，並致力於確保羈押環境安全、可靠、人道、體面和健康，包括充足的照明和通風、探訪、書信往來、福利和宗教服務、以及適當及時的醫療支持。

鄧炳強指黎智英的女兒屢次惡意抹黑香港特區政府，企圖誤導民眾，香港特區政府予以強烈譴責。

鄧炳強表示，黎智英的審判由法院獨立進行，公開、公正、不偏不倚，判決完全依據法律和證據。特區政府堅決反對任何干預司法的行為，司法機關依法行使獨立司法權。

