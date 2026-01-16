立法會事務委員會席位分配出爐 江旻憓入4委員會 惟不包民政及文體

立法會今日（16日）公布2026年度會期事務委員會的席位分配結果。旅遊界立法會議員江旻憓最終加入教育、交通、經濟事務及環境事務四個委員會，但未有加入討論體育政策的民政及文化體育事務委員會。全部18個事務委員會將於1月23日舉行新會期的首次會議，屆時將選舉各委員會正副主席。

11個事務委員會滿額 法律委員會僅10人加入

本屆立法會共有11個事務委員會滿額，有20名議員加入，當中包括保安、發展、教育、交通、房屋、經濟發展、民政及文化體育、環境、財經、資訊科技及廣播事務，以及工商及創新科技委員會。至於報名人數最少的是司法及法律事務委員會，只有10人加入；其次是食物安全及環境衞生事務委員會及公務員及資助機構員工事務委員會，只有13人參與。

從議員參與委員會的數量來看，多數議員加入3至5個委員會。自由黨邵家輝及工聯會梁子穎各加入6個委員會，為參與數目最多者；而吳永嘉、林哲玄及黃錦輝則僅加入2個委員會，為參與數目較少的議員。