大棋盤｜江旻憓獲「過來人」力撐 被勸與傳媒拉近距離

立法會開鑼，全數議員悉數就宏福苑火災善後工作的政府議案發言，旅遊界新丁江旻憓亦「處子登場」，建議政府加強災民的情緒支援服務。江旻憓首次在議會「出劍」，自然引來各方注目，民建聯前議員梁熙事後在網上大讚「劍后」發言穩定、自信，表現脫胎換骨，絕非一些人口中的「傻妹」。此帖一出，有政圈花生友笑言「曲直難分」。

江旻憓自參選以來，除了在報名當天見傳媒「扑咪」，之後一直與記者保持遠距離，只出席官方活動而婉拒受訪，但反而因此受到更多關注。江旻憓周三在會議廳發言後，記者原本在外面「一字排開」，等待劍后「講兩句」，惟最終落空。據聞，江旻憓發言後已從座位後方、一條不太起眼的「隱秘通道」離開。

有建制中人認為，江旻憓當日發言內容「正正常常」，表現雖拘謹但未有甩轆，以新丁首次發言來說，已經合格；至於被批評全程讀稿，他反指目測大部分議員都是「照稿讀」，未見被質疑，但江旻憓一言一行都被放在顯微鏡下檢視，「好像有點動輒得咎，有時都替她『慘』。」

相關新聞：

江旻憓「處女」發言 梁熙讚表現脫胎換骨：點可能係人哋口中嘅「傻妹」？｜Kelly Online

宏福苑大火｜江旻憓首發言 關注災民心理創傷 倡推針對性情緒援助

議員利益申報︱江旻憓新界住宅單位出租 黃浩明任逾80公司董事 一議員持23內地舖位

不過正所謂「食得鹹魚抵得渴」，有政圈人士直言，江旻憓由金牌運動員轉變為政治人物，以往累積的「光環」肯定會消退，加上參選過程鬧出外國護照、空降旅遊界令姚柏良「讓路」等事件，令她背負更大輿論壓力。

有熟悉江旻憓人士私下說，江以前做運動員時風風光光，但「轉跑道」從政，可能低估了傳媒對自己的關注，「當日參選記者會，幾十支Cam對住佢，當中仲有好多係質疑聲音，真係會驚。」最終該場記招效果未如理想，江旻憓沿途被追訪，更爆出了「大家食咗飯未呀？」的金句，負面報道令她有陰影。

據聞有議員亦私下勸過江旻憓，建議她主動相約傳媒茶聚，在輕鬆環境下交流，回應大家感興趣的議題，認為「迴避沒有用」，反而會被窮追不捨，陷入惡性循環。據聞江旻憓團隊也意識到問題，稍後會牽線與傳媒拉近距離。

發文力撐江旻憓的梁熙向筆者表示，相當明白江旻憓的處境，因上屆選舉期間不慎說錯「爭取西灣河地鐵站」，成為取笑對象，但作為公眾人物，必須接受批評，再做好自己，慢慢累積經驗及提升議政質素。他期待江旻憓用時間和實力證明自己，「只要她頂住壓力，一定有潛力可以『起飛』，我對她有信心。」

另一邊廂，立法會各委員會已截止報名，江旻憓成為議會聯絡小組委員會成員。小組負責促進與各地議會機構的聯繫、派遣代表團出訪，以江旻憓的高知名度，且看她如何用議員身份說好香港故事。

聶風

