立法會｜消息：三大黨「冧莊」中大校董 梁進陳恒鑌接棒 陳家珮黃錦輝任港大校董
更新時間：18:09 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:09 2026-01-15 HKT
新一屆立法會正式開始，多個諮詢或管治團體都需要再選出議員代表加入，包括中文大學、香港大學校董會。據了解，議會內部已協調好兩間大學的議員校董名單，其中中大校董會有兩名新成員加入，分別為自由黨梁進，以及民建聯陳恒鑌。港大校董會同樣有兩名新成員加入，分別為新民黨陳家珮，以及身兼中大工程學院副院長的選委界黃錦輝。
自由黨在中大校董會佔兩人
現時立法會議員可透過互選產生3名代表進入中大校董會，以及5名代表加入港大校董會，任期3年。上一屆中大校董分別由自由黨張宇人、民建聯劉國勳，以及工聯會鄧家彪出任，其中張宇人、劉國勳未有參加本屆立法會選舉。據悉，經協調後三大黨今屆「冧莊」，繼續握有中大議員校董席位，其中工聯會繼續由鄧家彪擔任，自由黨、民建聯則分別改由梁進、陳恒鑌出任。自由黨法律界議員陳曉峰本身是中大校董，換言之，該黨有兩人擔任中大校董會。
港大方面，消息指，經民聯吳永嘉、選委界李浩然、民建聯陳學鋒將繼續擔任港大議員校董，並加入新民黨陳家珮、身兼中大工程學院副院長的選委界黃錦輝。
