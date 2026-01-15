打擊圍標︱莊豪鋒倡拆工序防工程顧問「隻手遮天」 陳曼琪促完善授權票制度

立法會大會今早（15日）續會，審議由實政圓桌莊豪鋒提出有關「改善大廈維修工程管理」的無約束力議員議案。莊豪鋒表示，宏福苑火災後，市民對大廈維修工程的關注日益增加，明白相關工程可能引發嚴重災難，並提到選舉期間收到不少市民反映，希望議會關注此事，相信這是議員最希望討論的頭等大事。

打擊圍標︱莊豪鋒籲民政處抽樣核實授權票

他指出，大廈維修工程管理是存在超過10年的「老、大、難」問題，雖然眾人都知有問題，卻依然繼續做。他坦言自己也是一般市民，曾簽署授權票予他人，但不清楚對方實際會做甚麼，亦無人確認簽署是否屬實，導致授權票屢遭不法分子利用，造成多宗圍標事件。因此，他建議政府要求管理公司參與，所有授權票須在管理公司職員見證下簽署，並由民政事務處抽樣核實。

莊豪鋒認為，打擊圍標除了嚴格執法，更應從制度上糾正不合理之處。他特別指出，工程顧問同時負責樓宇勘察、制定標書、工程估價、招標、回標分析及面試等，存在角色衝突，被業內批評為「隻手遮天」，變相為圍標創造空間。他建議將不同工序分拆予不同的顧問公司執行。

陳學鋒：政府代辦工程杜絕圍標

市建局非執行董事、民建聯陳學鋒提出修正案，建議研究由政府部門或委託市建局為業主立案法團聘用工程顧問，負責前期全面勘察、制訂維修方案、草擬招標文件、提供工程估價，並就招聘承建商提供意見、監督施工前準備與工程進度，以及驗收項目和申報完工，以降低工程顧問與不法分子串謀的機會。

陳學鋒表示，政府一向信奉市場規則，認為相關事務應由市場處理，但多年來市場明顯失效。雖然業主有責任管理大廈，但他反問，面對複雜艱難的工程時，是否所有小業主都有能力處理？他直言，不少工程公司不願承接大廈維修，因為有害群之馬勾結形成利益集團去圍標，剝削業主權益，故相信政府必須介入，甚至考慮由政府代辦工程，杜絕圍標可能性。

30年樓齡強制驗樓？甯漢豪澄清謬誤

針對坊間討論指屋宇署過於「一刀切」，每逢樓宇達30年樓齡便發出驗樓令，發展局局長甯漢豪澄清事實並非如此，解釋指法例賦權屋宇署，在樓宇達30年時可發驗樓令，但不代表一到30年就必須驗樓。數據顯示，目前約2萬幢合資格樓宇中，只有約9,000幢獲發驗樓令，其中約七成樓齡達50年或以上。

政府擬加強市建局「招標妥」功能，要求所有申領政府維修資助的樓宇必須參與，由市建局制定顧問公司及承建商預審名單，並決定中標結果。甯漢豪表示，預審名單會考慮公司背景與違規紀錄，但名單要有效運作，不能只量化投訴數字，更需重視「質」與違規內容。她強調，列入名單不代表完美無缺，當局會動態評估，一旦發現問題會除名；若有人試圖挑戰預審名單的公正性，也可探討賦予其免受挑戰的地位。

至於是否成立獨立的維修監管局，甯漢豪認為須先釐清其職能，若旨在協助業主監督工程，市建局決定中標承建商已能發揮類似作用；若期望監管局具執法權，則會與屋宇署角色重疊。

陳曼琪倡設司長級官員領導一站式綜合支援服務辦事處

選委界陳曼琪表示支持「改善大廈維修工程管理」議員議案及所有修正案，並針對圍標、天價超標、工程顧問獨立性、承建商質素及對小業主支援，提出建議 。

陳曼琪建議，分拆工程顧問為獨立監督顧問和執行顧問，透過「招標妥」選用，前者制定工程方案及監察驗收，後者負責招標及執行，防止圍標超支。嚴格規管分判商，總承建商須申報分判商資格並負連帶責任。

陳曼琪建議，設司長級官員領導的一站式綜合支援服務辦事處，由警方、廉署、民政署等組成，設舉報專線、簡易投訴及仲裁、調解咨詢服務，方便小業主求助，政府及時介入。並擴大法律援助範圍至小業主與工程顧問、承建商就大廈公用地方合約糾紛。

她亦建議同時優化民政署「大廈管理中央平台」，以免費或低收費模式全流程公開（包括同步公告、評標標準及中標結果），提供工程顧問及承建商名冊，提升透明度及盡職調查。及完善授權票制度，設被授權人代表業主數目上限；禁止兩次否決的大型維修或採購於限定時段重複提議。

陳曼琪亦建議，增撥資源予區議會支援小組及防火委員會，加強公眾教育及社區風險防範。支持盡快落實大廈維修地盤全面禁煙。

鄭泳舜同意強化招標妥服務

民建聯鄭泳舜表示，樓宇維修工程向來被圍標集團視為「肥肉」，系統性風險高，身兼多職的工程顧問有份制定樓宇維修範圍、工程費用和監工等多個環節角色關鍵，相信如改由獨立第三方聘用機會有助減少利益衝突和串通機會。他稱現時市建局在樓宇更新大行動下，若法團未能如期招標，會替其代為展開招聘，認為反映由第三方聘用顧問機制已有雛形，值得進一步在現有基礎上進一步優化。

鄭泳舜又提到現時有聲音，大維修採用招標妥仍有參考價偏高的情況，以及未有充份納入承辦商過往訴訟紀錄等，自己過去曾任市建局的非執董理解到該局的運作和限制，認為坊間對招標妥的期望超出其既定的職能範圍。他同意要強化招標妥服務，但要合理界定它們的工作範圍避免令市建局的職能要無限延伸。

梁文廣憂加強版招標妥致有心人加快收授權書

九龍西直選議員梁文廣認為，目前不少舊樓業主欠缺大樓管理知識，在處理樓宇大維修上遇到不少困難，往往會依賴顧問的建議。他相信政府加強招標妥有助業主處理工程，惟憂慮加強版招標妥正式實行前，會有有心人在屋苑內加快收授權書，在加強版實行前推行大維修，建議當局可提供行政措施，以暫緩部分需要進行大維修大廈的要求，讓相關大廈可待加強版正式實行後，才正式落實大維修工程。

陳沛良：缺乏橫向有效的溝通

保險界陳沛良提到，政府現時處理市民屋苑大維修的投訴，各部門主要以垂直監管為主，缺乏橫向有效的溝通或共同監管機制，各個部門只跟進自己範疇內的監管工作，在缺乏協同預警、共同監管機制的情況下，如果多個隱患同時出現，就會衍生疊加效應，形成重大安全事故。他建議，政府做好跨部門協調，針對工程事宜成立一個中央投訴平台或中央舉報系統，針對一些可能存在重大安全隱患的大維修工程，中央平台在接到投訴舉報後，需要負起統籌督導責任，嚴正跟進個案，並在指定時間內解決有關問題，減低維修風險，令居民更放心。

記者：郭詠欣、林彥汛