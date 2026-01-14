Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建處理業權挑戰大 何永賢指7幢大廈結構已受損 需拆卸可能性甚高

更新時間：13:23 2026-01-14 HKT
發佈時間：13:23 2026-01-14 HKT

第八屆立法會今日（14日）上午舉行首次會議，討論大埔宏福苑火災支援和善後工作。「應急住宿安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸表示，早前向業主收集長遠居住意願的問卷，強調現階段的回應不代表已作最終選擇，也不會因應回覆令選項受任何限制。

黃偉綸：原址重建挑戰相當大 處理所有單位業權需時

黃偉綸表示，「原址重建」需時長達9至10年，形容等候時間相當漫長。他解釋，原址重建須先進行清拆，亦須先處理各單位業權及法律問題，假設建屋需時4至5年，清拆需1年半，即須於三數年內處理所有單位業權及法律問題，挑戰相當大。

大埔頌雅路西選項 落成時間最短、單位較多

黃偉綸表示理解居民希望長遠能於大埔區內居住，指目前頌雅路西是區內落成時間最短、單位較多的選擇，可建約1,500個單位。第一期約900個單位可於2029年下半年入伙、第二期600個單位亦可於十多個月後入伙。他指，頌雅路西項目由規劃至入伙，相比一般居屋可縮減逾兩年時間。

就收購業權選項，黃偉綸表示，政府引述的數據，是根據火災前的市場成交估算，未補地價單位實用面積平均呎價約6000元/呎，已補地價則為8000元/呎，強調數字只供參考，不代表最終收購價。

何永賢：7座樓宇結構受損 拆卸可能性甚高

房屋局局長何永賢解釋，極高溫大火令7座樓宇的鋼筋混凝土結構受損，包括爆裂、鋼筋暴露及變形等，其耐用性、承重、防火及防水性能存在極大不確定性，形容「內傷好嚴重」。她預計樓宇難以符合長遠安全要求，維修費用難以估計，故需拆卸的可能性甚高。

就居住安排，政府提出特設銷售計劃，包括「現金收購」，業主可將業權出售給政府，獲取一筆款項。已出售業權的業主，將可購買「居屋2025」、「綠置居2025」中預留的單位。方案亦提出「等價樓換樓」，若業主不想處理大量現金，可選擇換取一個價值相若的全新居屋單位，樓價由政府直接向房委會支付。

頌雅路西較大機會成為原區安置選項。資料圖片
頌雅路西較大機會成為原區安置選項。資料圖片

已將粉嶺北居屋地改建公屋 頌雅路西方案不影響公屋輪候時間

對整體公營房屋供應的影響，何永賢強調，頌雅路西改建方案不會對輪候公屋或申請居屋人士造成影響。為彌補頌雅路西用地改作居屋所減少的1,300個公屋單位，政府已將粉嶺北第14區一幅原建1,400個居屋單位的土地，改劃為興建公屋。

攝影：盧江球、汪旭峰 

