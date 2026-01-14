打擊圍標︱政府建議強化招標妥 如申資助須委託市建局招標、決定中標者 為顧問及承辦商設預審名單

新一屆立法會今日（14日）舉行首次會議。政務司司長陳國基提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的政府議案，陳國基表示，火災造成嚴重人命傷亡及財產損失，政府表示極度痛心，並已全方位展開救援、善後、調查及制度改革等工作，強調政府決心從中汲取教訓，化悲憤為預防力量，全面加強制度建設，保障市民安全。

強化招標妥 設嚴格預審顧問及承辦商名單

陳國基表示，為打擊圍標問題，政府建議加強市建局「招標妥」功能，設立嚴格預審顧問及承辦商名單。就申領政府維修資助的大廈，市建局會在工程期間進行抽查，以動態監督工程，確保維修資助按實際進度發放，並要求顧問和承辦商在重要工程節點，例如大幅修改工程範圍或增加工程費用等，必須向市建局報告。

政府建議，如維修工程有申請資助，須委託市建局招標、決定中標者。發展局局長甯濠豪及後補充，即使沒有申請資助，市建局也會為其招標評標，並就中標者提供建議，讓業主作出更明智的選擇。

工程完成後，市建局亦會就顧問及承辦商的表現，向業主進行滿意度調查，作為日後相關顧問及承辦商能否繼續保留在預審名單內的其中一個參考因素。他續說，民政及青年事務局亦將修訂《建築物管理條例》下的採購規定，容許相關工程獲豁免，方便業主直接委託經預審的顧問與承辦商。

研規定法團追加工程開支 須獲越大比例業主親自出席投票

針對維修工程中常見的額外項目增加費用問題，陳國基表示，政府正研究規定業主立案法團在決定追加工程或開支時，必須取得越大指定比例的業主親自出席和投票意向，才可以進行相關項目的決議，並完善委任代表文書制度，確保代理投票真實有效。

他強調，制度的革新是需要政府、立法會 和社會各界共同的努力和支持，政府會就上述的建議改革方案進一步諮詢立法會、業界和相關的持份者。

進一步檢視建築物條例

陳國基表示，政府已即時成立由保安局局長鄧炳強主持的「強化消防安全治理工作組」，並召開7次會議，經研究之後提出了一系列建議的改革方案和措施，當中包括建議修訂法例，強化消防處規管權力，加入主要消防裝備關閉須由消防處批准的新要求，將把關的規定由事後知會提升為事前把關，提升消防處作為「風險守門人」的規管功能，避免出現防護真空。

同時，政府建議消防相關法例中引入物業管理公司的法定責任，理順責任鏈，令到物業管理公司在制度上成為消防安全的法定把關者，並對易於核實的違規行為如阻塞逃生途徑、未按時檢查消防裝置等引入定額罰款制度，提高執法效率與一致性。此外，政府亦建議大幅提高虛假消防證書的罰則，包括增加罰款及監禁刑期。消防處亦將推動創新科技應用，提升滅火救援及監察預警能力，全面檢視人員裝備配置，以科技提升救援效率。

他續指，政府會進一步檢視建築物條例，提出更多修訂建議，加強對大型維修工程的監管機制，包括加強抽查、規管建造程序，以及檢視註冊檢查人員與承辦商的紀律處分制度。同時，發展局將按風險為本原則檢視建築物料監管要求，並與建造業議會合作，推薦合資格棚網供應商名單。針對需搭棚進行大型維修的樓宇，屋宇署將聯同消防處研究訂立安全距離標準，並納入法例。

陳國基表示，政府將盡快修訂《建築地盤安全規例》，明確總承建商、分判商及地盤人員的法律責任，嚴禁地盤內吸煙，以降低火災風險，相關修訂案預計數週內提交立法會審議。同時，將修訂棚架裝置（俗稱「踢腳板」）的物料要求，進一步減少火警隱患。

「緊急支援及募捐工作組」組長、政務司副司長卓永興表示，援助基金所有款項將全數用於協助居民應付喪失家園面對的困境，提供緊急和中長期支援，協助他們回歸正常生活，重建家園。相關政策局及部門會協助落實基金的項目，但有關開支都會各自承擔，不會向基金尋求回補。

中長期將以風險為本進行排查

卓永興指，庫務署署長是援助基金的會計師，負責管理現金流和備存會計帳目。基金帳目會呈交審計處處長審核，並會向立法會提交報告。在提供緊急支援方面，目標為做到快、準、便、全，迅速將錢用在有需要的地方，方便居民獲得及使用，全面照顧所有直接受大火影響人士。

保安局局長鄧炳強表示，中長期方面，將以風險為本進行排查，針對配備較舊式消防裝置的樓宇進行排查和功能測試；檢討應對大型火警事故的行動策略；並參考內地及其他地方的經驗，研究引入更多先進科技和大型消防配備，以提升滅火救援效率。將應用大數據及人工智能，分析巡查所得的風險數據，並加快推廣物聯網火警偵測系統；深化粵港澳大灣區在救援及協調方面的合作機制；優化在政策、巡查、執法及危機處理方面的跨部門合作；積極研究修例，檢討物管公司的法定責任、引入定額罰款制度、引入新法定要求，關閉主要消防裝置前必須事先申請，並大幅提升對簽發虛假消防裝置證書承辦商的罰則，並考慮加入監禁刑罰。

民青局：完善「授權書」制度 設立上限

民青局長麥美娟表示，政府會完善委任代表文書（俗稱「授權書」）制度，包括就大型維修工程，設立持有「授權書」上限，另外須在大廈內須張貼委任代表文書名單嚴防「被委任」。

記者：黃子龍、李健威

攝影：汪旭峰、盧江球