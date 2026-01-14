宏福苑大火．直播︱李家超立法會發言：如有人要負責 無論是否政府人員、高層或基層都會懲處

立法會今日（14日）召開本屆首次會議。會上會討論由政務司司長陳國基提出的「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案」，行政長官李家超會先發言，其後陳國基會提出有關議案。立法會主席李慧琼早前已預告，是日大會不設質詢環節，並延長議案辯論時間，讓希望發言的議員都能發言。《星島頭條》直擊會議重點內容。

立法會首次會議 李家超：如不同意政府可提出建議 若政府做得對也要公道說出

大會主席李慧琼表示，今日是立法會成立近28年來，首次有行政長官在任期開始首次會議向立法會發言，同時1月1日議員宣誓後，亦是首次有行政長官向全體議員發言。她代表全體議員衷心感謝行政長官，為行政立法進一步良性互動開創了兩個第一，亦作出今次開創性安排，深信全體議員一定會支持行政主導及「愛國者治港」原則下，勤勉履職、擔當作為，為市民謀幸福，成為行政長官最堅實可靠的改革伙伴。

李家超先感謝主席接納其提議，安排他在立法會第一次會議向議員發言，強調自己重視每一位立法會議員，故在1月1日各議員宣誓後，特別向議員送上祝福及致辭，這是歷來首次。

他重提當時提及三點期盼，包括貫徹行政主導及「愛國者治港」原則相適應的方針，堅持及完善行政主導，確保行政立法良性互動既互相制衡，又互相配合；其次是議員貫徹及遵守立法會議員守則，以國家根本利益及社會整體利益行事，不追求個人政治利益及榮耀；第三，議員既要關心個別的微觀需要，亦要考慮社會整體的宏觀利益，分析問題時，把握好五個系統關係，即是全局與局部、當前及長遠、宏觀及微觀、主要矛盾及次要矛盾、特殊及一般的五個關係。

李家超：就宏福苑大火會 一問到底、問責到底

至於行政立法合作的主要兩方面，李家超指是主動融入發服務國家發展大局，包括主動對接「十五五」規劃，更好統籌發展與安全，加快發展北部都會區，鞏固及提升香港國際競爭力等；第二，是共同推動宏福苑火災後支援與重建工作，推行系統性改革，不允許悲劇再發生。

他形容，第八屆立法會任重道遠，政府及立法會要做的工作很多，處理火災後的支援和重建是即時的工作，同時要拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生，包括加快發展北部都會區、建設北都大學城、建設國際高等教育樞紐與國際高端人才集聚高地，推動高質量發展，建設香港產業發展，持續鞏固及提升香港的國際競爭力，亦要不斷改善民生。

他重申「愛國者治港」、他對大家的三點期盼及合作兩大方向，都不是口號，必須落實在實踐當中，希望議員在履行治港的重任中勇於承擔，在反映民意的過程中不是隨波逐流，會帶領市民，為他們提供正確的資訊及事實，過濾錯誤信息，發揮治理者的影響力。他指自己樂意聽取意見，包括議員認同或不認同政府的意見，議員不認同政府政策時，請指出問題及提出建議，當局會重視及認真考慮，而當政府做得對的時候，希望議員公道說出。

他提到當前大家很關心大埔宏福苑火災後的重建及復原，故政府在今天的首次大會上即提出動議，就善後及復常工作深入討論，與議員一起推動盡快落實，長遠全宿安排及其他善後工作，同時政府會在動議中，提出開展各領域的改善措施，政府會支持及協助宏福苑火災獨立委員會的全面審視，盡快完成工作，並推行系統性改革。

針對大埔宏福苑火災，他一再重申會就事件一問到底、問責到底，任何人如果需要負上責任，無論他是政府或非政府人員，無論是基層或高層，都會按事實追責懲處。他強調政府會全力投入善後工作，讓受影響的家庭，盡早重建生活，相信政府及立法會有共同意願及決心，與受影響家庭一起走上重建生活的道路。

至於居民的長遠居住安排，他指政府會考慮受影響家庭的意願，亦考慮善用資源，要情理法兼備，他明白每一個受影響家庭都有不同想法，社會亦意見紛紜，政府已於上周透過「一戶一社工」接觸業主，全面了解他們對長遠居住安排的意見。

根據《議事規則》第8(a)條，行政長官可於任何其認為適當的時間，包括在特別會議上，向立法會發言。

李慧琼會前與各重要委員會正副主席「碰頭」

立法會主席李慧琼於會前在社交平台發文指，會前與率先「埋班」重要委員會正副主席「碰頭」，包括內會及財會正副主席、人事編制小組委員會和工務小組委員會正副主席，以及立法會事務協調機制總協調人吳秋北，與眾人坦誠交流，互相勉勵，並承諾與全體議員一起同心協力，做好立法會工作。

她指上述委員會角色獨特，工作十分重要。內會專門支援立法會大會事務，確保會議運作暢順。財委會及其小組委員會則負責審議政府提交的財務建議，同樣與市民福祉密不可分。李慧琼指出，在今個會期，89位議員均已加入內會及財委會，顯示全體議員都高度重視和投入立法會工作，深信各個委員會各司其職，共同推動惠民政策和深化改革，為建設更美好香港貢獻力量。

記者：郭詠欣、黃子龍、李健威