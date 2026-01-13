議員利益申報︱江旻憓申報新界住宅單位出租 任馬會顧問有受薪 一議員持23內地鋪位

新一屆立法會議員已於元旦就任，其中40名為首次進入議會的「新丁」。立法會秘書處已公開大部分新任議員的利益申報資料，《星島頭條》今日（13日）翻查相關紀錄，發現當中11位議員為「無殼蝸牛」，27人報稱持有物業，僅餘2人未見申報物業持有情況。

江旻憓馬會顧問一職為受薪

江旻憓本來是馬會對事事務經理，擔任議員後已改任顧問。在立法會利益申報資料中，她未明確說明該顧問職位是否受薪，但她在「受薪僱傭關係及職位」一欄中申報了該職務，意味職位是受薪。江旻憓亦申報此次轉任顧問，並非因其立法會議員身份所致。

江旻憓未收捐贈以支付選舉開支

江旻憓在土地及物業申報中披露，於新界持有一個用作出租的住宅物業。根據公開資料顯示，她在2024年巴黎奧運會上，擊敗了東道主法國選手，為香港贏得重劍個人賽金牌，馬會透過「優秀運動員獎勵計劃」向她頒發了600萬港元獎金。

江旻憓於去年11月宣布參選時，獲信和集團主席黃永光、旅遊業議會主席譚光舜、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人站台支持。江旻憓申報稱，在選舉期間未有以候選人身份或透過任何代表，收取捐贈以支付選舉開支。

11名新丁成「無殼蝸牛」 樓家強申報內地持23間商舖

據申報資料顯示，共有11名新任議員申報未持有任何物業或土地，成「無殼蝸牛」，包括新界東南方國珊、港島東植潔鈴、社福界陳文宜、勞工界林偉江、飲食界梁進、漁農界陳博智、進出口界鍾奇峰、工業界（第一）黃永威、商界（第一）林偉全、選委界莊家彬及選委界吳英鵬。

另有27人申報持有不同類型物業，涵蓋香港、內地及海外，亦涉及住宅、商舖、車位及工業單位等多種資產。當中選委界蘇紹聰申報在香港擁有4個住宅單位，其中1個為自住，其餘3個用作出租，另在內地持有2個出租住宅；選委界樓家強申報在內地持有23個車位及23間商舖；工程界卜國明申報有6個單位，包括在香港擁有3個自住單位，在英國持有1個用作出租住宅單位，在內地則有2個自住單位；選委界文頴怡申報擁有6個單位及2個車位，包括在香港持有1個自用商業單位、1個自用車位、2個自用工業物業及1個用作出租工業舖位，在澳門擁有1個住宅物業及1個車位（均用作出租），在內地亦有1個用作出租住宅物業。

此外，仍有2名議員在「土地及物業」一欄中留空，未知其物業持有狀況，包括建測規園界劉文君，以及選委界范駿華。

陳曉峰申報獲自由黨20萬元捐贈

至於選舉捐贈，陳曉峰申報獲自由黨20萬元捐贈，同屬自由黨的梁進亦申報曾獲捐贈，但在捐贈金額及捐贈人一欄仍未更新，標示為「容後補上」。郭芙蓉、姚銘、張培剛、植潔鈴、 朱立威、葉傲冬、洪錦鉉申報獲民建聯選舉捐贈。

同為經民聯新丁的林偉全，申報收到經民聯1698.57元捐贈，以及甲級能源有限公司800元捐贈；卜國明、工業界（第一）黃永威，申報曾獲捐贈，但在捐贈金額及捐贈人一欄標示為「容後補上」。