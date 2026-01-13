議員利益申報︱江旻憓新界住宅單位出租 黃浩明任逾80公司董事 一議員持23內地鋪位

新一屆立法會議員已於元旦就任，每名議員均須按《議事規則》規定，在每屆任期舉行首次會議前以立法會主席批准的格式，向立法會秘書提供其須予登記的個人利益詳情。《星島頭條》今日（13日）翻查相關紀錄，90名議員已作出申報，但部分資料未齊全；40名新丁議員中，當中11人為「無殼蝸牛」，28人報稱持有物業，僅餘1人未見申報物業持有情況。其中旅遊界議員江旻憓，申報於新界持有一個用作出租的住宅物業，多名議員申報在內地及海外有地有樓。受薪董事方面，地產及建造界新丁、恒地執董黃浩明，擔任逾80間公司董事，成為新一屆議會的「董事王」。

江旻憓馬會顧問一職為受薪

空降旅遊界成功當選的江旻憓，已申報個人利益。江旻憓本來是馬會對外事務經理，擔任議員後改任顧問，在立法會利益申報資料中，她未明確說明該顧問職位是否受薪，但她在「受薪僱傭關係及職位」一欄中申報了該職務，意味職位是受薪。江旻憓亦申報此次轉任顧問，並非因其立法會議員身份所致。

相關新聞：立法會利益申報︱7新丁為「無殼蝸牛」 多人收選舉捐贈 金額「後補」

江旻憓未收捐贈以支付選舉開支

江旻憓在土地及物業申報中披露，於新界持有一個用作出租的住宅物業。資料顯示，她在2024年巴黎奧運會上，擊敗了東道主法國選手，為香港贏得重劍個人賽金牌，馬會透過「優秀運動員獎勵計劃」向她頒發了600萬港元獎金。

江旻憓於去年11月宣布參選時，獲信和集團主席黃永光、旅遊業議會主席譚光舜、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人站台支持。江旻憓申報稱，在選舉期間未有以候選人身份或透過任何代表，收取捐贈以支付選舉開支。

樓家強內地持23間商舖 多人海外有地有物業

據申報資料顯示，共有11名新任議員申報未持有任何物業或土地，成「無殼蝸牛」，包括新界東南方國珊、港島東植潔鈴、社福界陳文宜、勞工界林偉江、飲食界梁進、漁農界陳博智、進出口界鍾奇峰、工業界（第一）黃永威、商界（第一）林偉全、選委界莊家彬及選委界吳英鵬。

另有28人申報持有不同類型物業，涵蓋香港、內地及海外，亦涉及住宅、商舖、車位及工業單位等多種資產。當中選委界蘇紹聰申報在香港擁有4個住宅單位，其中1個為自住，其餘3個用作出租，另在內地持有2個出租住宅；選委界樓家強申報在內地持有23個車位及23間商舖。工程界卜國明申報有6個單位，包括在香港擁有3個自住單位，在英國持有1個用作出租住宅單位，在內地則有2個自住單位。選委界文頴怡申報擁有6個單位及2個車位，包括在香港持有1個自用商業單位、1個自用車位、2個自用工業物業及1個用作出租工業舖位，在澳門擁有1個住宅物業及1個車位（均用作出租），在內地亦有1個用作出租住宅物業。

黃浩明日本有地 擔任逾80間公司受薪董事

地產及建造界議員黃浩明申報在日本有一幅空置土地用作投資；物業方面，他申報在葵涌有兩個自住單位及一個工廈單位用作投資。本身是恒地執董的黃浩明，亦申報擔任逾80間公司受薪董事，全部與地產相關，例如啟德跑道區私人發展有限公司董事。此外，建測規園界劉文君在「土地及物業」一欄中留空，未知其物業持有狀況。

以90名議員計，鄉議局主席劉業強繼續成為「地王」，他在屯門擁有335幅出租及空置土地；在元朗擁有55幅出租及空置土地；在北區擁有43幅出租及空置土地等。他在湖北省擁有一個空置工廠廠地。惠州市擁有一個空置工廠廠地。物業方面，劉業強在屯門擁有1幢7個單位自用住宅物業、6幢出租住宅物業、1層出租商舖、1層自用及出租商業物業、3個出租商舖；在元朗擁有2個出租住宅物業。

陳曉峰申報獲自由黨20萬元捐贈

至於選舉捐贈，法律界新丁陳曉峰申報獲自由黨20萬元捐贈，同屬自由黨的梁進亦申報曾獲捐贈，但在捐贈金額及捐贈人一欄仍未更新，標示為「容後補上」。郭芙蓉、姚銘、張培剛、植潔鈴、 朱立威、葉傲冬、洪錦鉉申報獲民建聯選舉捐贈。

同為經民聯新丁的林偉全，申報收到經民聯1698.57元捐贈，以及甲級能源有限公司800元捐贈；經民聯卜國明、黃永威申報曾獲捐贈，但在捐贈金額及捐贈人一欄標示為「容後補上」。