大棋盤︱立會改設「總協調人」何君堯任「內副」有玄機？

立法會主席選舉塵埃落定後，其他議會重要位置亦已完成協調，新任主席李慧琼昨公布，金融界陳振英與工聯會會長吳秋北共同擔任「總協調人」角色。新一屆立法會沒有俗稱「班長」的召集人，改稱為「協調人」，有建制人士認為，這是把有關安排制度化，更好地概括職能。至於內會副主席一職，原本不乏有意競爭者，但最終由選委界何君堯出任，很多議員皆表示出乎意料。

李慧琼上任後即搞搞新意思，舉行立法會首次內部工作交流會，坐在其身旁的正是陳振英與吳秋北。據了解兩名「總協調人」並無正副之分，但按議會資歷，作為議會「二把手」的內會主席陳振英料角色更吃重。

「班長」非正式職銜 「總協調人」正式制度化

總協調人職責與昔日的「班長」相似，有資深建制派指，「班長」角色源於舊制立法會下，建制派要跟泛民周旋，需要一名有聲望和資歷的議員團結建制陣營，負責在幕後指揮、溝通聯繫、統一發聲等工作，最初由民建聯葉國謙擔任，至第六屆由廖長江接任。完善選制後，廖長江繼續擔任此角色，但沒有正式職銜。2024年，政府向廖長江頒授大紫荊勳章時，在嘉許語形容他是「立法會議員召集人」。

該建制中人指，立法會需要有資深議員當統籌，值得制度化，但隨時代變化功能亦有不同，「總協調人」可更好地概括職能，工作包括在議會內「提場」、解答議員疑難，乃至與有關方面溝通等，擔當橋樑角色，這與內會主席的功能也有一定重疊。

除了總協調人，議會內部亦繼續設有12人的協調小組，成員包括三大界別協調人，例如選委界協調人是梁美芬，副協調人是陳紹雄和姚柏良；功能界別由邵家輝、李惟宏負責；地區直選協調人是周浩鼎和楊永杰。

選委界何君堯任內會副主席。

何君堯任內副 議員指「坐到上去就唔會亂來」

在眾多協調結果中，最令人意外的莫過於選委界議員何君堯，出任內會副主席。「內副」相當於立法會「第三主席」，尤其本屆立法會，李慧琼不時要到北京出席人大常委會會議，由陳振英代為主持大局，何君堯也要隨時接更頂上。

2016年躋身議會的何君堯向來語出驚人，時有惹火言論，政界對他能否勝任代主席職務不無疑慮。有議員指，內會副主席過往多由無黨派議員出任，例如上屆的馬逢國、陳健波等，而一眾經歷過舊制的資深議員當中，絕大部分有黨派背景，陳振英出掌內會主席後，何君堯已是「碩果僅存」的無黨派資深議員。

至於何君堯個人風格，有議員認為他是律師，對議會程序總有一定把握，「佢平時鍾意鬧人，但坐到上主席位置，就唔會亂來。」亦有人認為，何君堯過往爭議言論多，但實際上有分寸，「佢好清楚自己表演緊啲咩，唔會一『上頭』就失晒控」。

其實今次何君堯「爆冷」跑出，也關乎議會勢力平衡，早在大主席選舉前夕，民建聯便事前張揚不會爭「內副」一職，以減低議員對「民建聯獨大」的疑慮。選舉後，作為第二大賞的經民聯，原打算派出梁美芬爭奪內會主席或副主席，但最終梁美芬改任選委界協調人，她更附議何君堯擔任「內副」的提名。建制中人指，議會重要崗位須經各黨派協調，更要由「更高層次」拍板，並非議員主觀意願便可決定。

聶風