立法會｜經民聯擬派梁美芬競逐內會主席 對撼陳振英？

政情
更新時間：15:09 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-09 HKT

立法會主席選舉塵埃落定，其他重要崗位如內務委員會、財務委員會正副主席，會否繼續奉行「自由搏擊」，備受政圈關注。據了解，作為議會第二大黨的經民聯，有意派出資深議員梁美芬角逐內會主席。

來自G19的陳振英失落大主席寶座，有傳他會出任內會主席，輔助李慧琼，他昨日受訪時表示，對出任內會、財會主席等職務持開放態度。不過，有經民聯中人認為，內會、財會亦可以透過競爭，讓議員「優中選優」，不一定要透過協商產生自動當選，笑言經民聯已「讓出」大主席寶座，議會其他位置要當仁不讓爭取。

據知，經民聯內部已決定推舉2008年連任至今的選委界梁美芬，力爭內會主席一職；若未能成事，亦會爭取副主席職務。至於財委會主席一職，據傳自由黨主席邵家輝有意染指。

大主席選舉前夕，曾有消息指若李慧琼當選，民建聯主席陳克勤可能角逐內會副主席，協調各黨派工作。不過當時有民建聯中人「呼冤」，指大主席、內會正副主席3個重要崗位，不可能由民記獨佔兩席，一來要由「更高層次」拍板，二來要各黨派協調產生，質疑有關說法是營造「民建聯霸道」的假象。

內會、財會、人事編制小組委員會及工務小‍組委員會的報名限期，今日（9日）中午12時結束。根據最新名單，內會、財會各有89名議員報名加入，即除了立法會主席李慧琼外，全部議員均有加入。

