立法會｜江旻憓報名工務小組 工聯會一新丁不加入內會、財會

立法會內務委員會、財務委員會、人事編制小組委員會及工務小‍組委員會的報名限期將於明日( 9日 )中午12時結束。立法會今日（8日）公布已報名加入相關委員會的議員名單。當中內會及財會至今各有87名議員報名加入，工聯會李廣宇未有報名加入內會、財會；工程界卜國明未報名加入內會；至於身兼行政會議成員的劉業強則未有報名加入財會。

負責審核政府在基本工程儲備基金的工務小組委員會有42人報名，當中包括旅遊界立法會議員江旻憓。資料圖片

工聯會李廣宇至今沒有報名內會、財會。資料圖片

江旻憓報名加入工務小組

負責審核政府在基本工程儲備基金的工務小組委員會，目前有42人報名，當中包括旅遊界立法會議員江旻憓。

至於負責審核政府當局有關開設、重新調配和刪除常額及編外的首長級職位，以及更改公務員各職級和職系架構的建議的人事編制小組委員會有31人報名，當中14人為「新丁」，包括范駿華、陳文宜、陳祖光、莊家彬及陳曉峰等。

記者︰黃子龍