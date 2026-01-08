立法會1.14首次大會 討論大埔火災善後工作 李慧琼：竭盡所能團結議會

第八屆立法會主席選舉今日（8日）舉行，身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界陳振英。李慧琼下午見傳媒時表示，對當選感榮幸，承諾將公平公正地主持會議。她同時宣布本月14日將舉行第八屆立法會首次大會，討論大埔火災善後工作。

首次大會將聚焦討論大埔火災相關議案

李慧琼表對競選對手陳振英表達由衷的感謝與尊重，形容選舉過程展現「高質素的君子之爭」。她表示，選舉期間議員們提出的寶貴意見，將幫助她未來四年更好地履行主席職責。

她宣布首次立法會大會下周三（14日）舉行，屆時將聚焦討論政府就大埔火災善後工作、推動重建及相關制度改革所提出的議案。 她提到，財政司司長將於下月向立法會發表新一份《財政預算案》，期望議員們能就改善民生及香港長遠經濟發展提出寶貴建言，共同應對未來挑戰。

李慧琼：將竭盡所能團結議會

李慧琼強調，立法會將全力協助特區政府，主動對接國家「十五五」規劃，以推動香港經濟高質量發展。她表示，議會將深度參與粵港澳大灣區建設，助力香港在融入國家發展大局中扮演更積極的角色，重申議員應是「建設者」，不僅要善於發現問題，更要勇於解決問題，成為特區政府推動管治及改革路上的必然夥伴。

她承諾作為立法會主席，將以公平公正、不偏不倚的態度處理各項議會事務，並運用其多年在議會內外累積的經驗，促進議會高效運作。她表示將積極與行政當局及不同板塊的議員多溝通、多協作、多對接，持續優化行政與立法機關的良性互動。形容「單絲不成線，獨木不成林，90位議員就是90股守護香港的力量」，呼籲全體議員與特區政府共同推動變革創新，為香港的長期繁榮穩定及國家所需作出貢獻。

今次選舉兩位候選人只相差5票，差距非常接近，被問及已「袋住」民建聯的20票較有優勢。李慧琼表示，每次激烈競爭的選舉都是不容易，無論議員們有否投票支持她，都會竭盡所能團結整個議會 ，一起去更好地建設香港、服務市民。

至於如何避免「民建聯獨大」說法，李慧琼承諾會嚴格按照《議事規則》，公平公正主持會議，確保不同背景的議員都有發言的機會。她強調，會以過去擔任內會主席時的持平作風為基礎，讓90位議員都能夠發揮所長，共同為市民做實事。

料不同板塊議員均有機會參選內會、財會正副主席

至於民建聯成員會否參選內會、財會正副主席的角色，她提到，立法會一直存在協調機制，用以協商產生各委員會的正副主席。該機制除按照議會的比例分配，也會考慮議員的經驗和相關議題的獨特性，因主席選舉剛完成，協調機制仍在商討中，暫時不便透露詳情。她相信這個機制在公眾監督下，將會繼續有效運作，確保不同板塊、不同背景的議員都有機會參與，共同為議會作出貢獻。

至於如何平衡立法會主席及全國人大常委雙重角色，李慧琼表示，在現時主動對接國家戰略時段，相信人大和立法會角色可相互促進。她舉即將在3月舉行的兩會為例，會考慮先聯絡所有人大、政協，了解整體立法會議員的想法，將不同建議反映至國家層面上。

記者：李健威

攝影：陳浩元