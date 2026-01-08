立法會｜1.14舉行首次大會 李慧琼：討論大埔火災善後工作

第八屆立法會主席選舉今日（8日）舉行，身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界陳振英，成功當選。新任立法會主席李慧琼宣布，本月14日將舉行第八屆立法會首次大會，將討論大埔火災善後工作。

首次大會將聚焦討論大埔火災相關議案

李慧琼表示十分榮幸當選為第八屆立法會主席，對競選對手陳振英表達由衷的感謝與尊重，並稱此次選舉過程展現「高質素的君子之爭」。她表示，選舉期間議員們提出的寶貴意見，將幫助她未來四年更好地履行主席職責。

李慧琼明確指出，新一屆立法會將立即投入工作，處理社會迫切關注的議題。她宣布，首次立法會大會將於下周三（14日）舉行，屆時將聚焦討論政府就大埔火災善後工作、推動重建及相關制度改革所提出的議案。 她亦提到，財政司司長將於下月向立法會發表新一份財政預算案，期望議員們能就改善民生及香港長遠經濟發展提出寶貴建言，共同應對未來挑戰。

李慧琼：將竭盡所能團結議會

李慧琼強調，立法會將全力協助特區政府，主動對接國家「十五五」規劃，以推動香港經濟高質量發展。她表示，議會將深度參與粵港澳大灣區建設，助力香港在融入國家發展大局中扮演更積極的角色。 重申議員應是「建設者」，不僅要善於發現問題，更要勇於解決問題，成為特區政府推動管治及改革路上的必然夥伴。

李慧琼承諾作為主席，將以公平公正、不偏不倚的態度處理各項議會事務，並運用其多年在議會內外累積的經驗，促進議會高效運作。她表示將積極與行政當局及不同板塊的議員多溝通、多協作、多對接，持續優化行政與立法機關的良性互動。形容「單絲不成線，獨木不成林，90位議員就是90股守護香港的力量。」呼籲全體議員與特區政府共同推動變革創新，為香港的長期繁榮穩定及國家所需作出貢獻。

今次選舉兩位候選人只相差5票，差距非常接近，被問及已「袋住」民建聯的20票，較為有優勢。李慧琼表示，每次激烈競爭的選舉都是不容易，無論議員們有否投票支持她，都會竭盡所能團結整個議會 ，一起去更好地建設香港、服務市民。

至於如何避免社會上民建聯獨大的說法，李慧琼承諾會嚴格按照議事規則，公平公正地主持會議，確保不同背景的議員都有發言的機會。她強調，會以過去擔任內會主席時的持平作風為基礎，讓90位議員都能夠發揮所長，共同為市民做實事。

記者：李健威

攝影：陳浩元

相關新聞：

立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度

李慧琼當選立法會主席 陳振英5票之差落敗：輸一票也是輸 對結果完全信服

立法會主席選舉｜主持陳克勤：體現高質量民主 吳永嘉：特別論壇「平和理性」