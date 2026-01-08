立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度

第八屆立法會主席選舉今日（1月8日）舉行，立法會早上9時半為兩名候選人，即民建聯李慧琼及金融界陳振英，舉行特別論壇，時長兩小時。11時半論壇完成後，稍事休息後緊接投票。最終身兼全國人大常委的李慧琼，以5票險勝陳振英，當選立法會主席。她在論壇期間作多項承諾，包括強化申訴部和研究部職能、邀官員定期向議員介紹政策進度等。

李慧琼以47:42險勝 兩人各有一張票剔號有缺 因意向清晰獲裁定有效

特別論壇於上午11時27分完成，休會10分鐘後投票。選舉以不記名方式進行投票，李慧琼得47票，陳振英得42票，兩人只差5票。投給李慧琼和陳振英的選票各有一張，因票印墨水不均，導致剔號有缺，但經監票人確認因投票意向清晰，確認投票有效。選票經即場銷毀後，所有投票程序完成。

秘書處一共收回89張選票，缺席人士為選委界議員李浩然，據了解他是因航班問題未能趕及。

議員關注發言機會 陳振英：最緊要撳掣夠快 可傳授技巧

在論壇期間，選委界姚柏良問及如何促進議員發言權利。其中李慧琼指出只要合乎議事規則，一定保障議員發言權利，亦會與政府商討與政總之間的「大閘」開放安排。

陳振英同樣提到會跟進大閘問題，上屆議會也跟進過，「官員都睇住呢個會，如果仲唔跟，政府應該都好尷尬」。他認為議員想發言「最緊要你撳制夠快」，笑言上屆都有與同僚分享過「撳掣技巧」，新議員如果想了解，也歡迎聯絡他。

自由黨李鎮強則關注議員地區辦事處的開支調整並詢問可否以較相宜的租金租得在旺區的「吉舖」。陳振英指出，上屆立法會已提出相關開支不應使用丙類指數作調整，而是應由加權指數作調整，並已交由政府的獨特委員會審查，惟考慮當時特區政府的財政，認為未必是最佳的時機在第八屆立法會進行調整。如公共財政有改善會考慮再向行政機關提出以加權指數作調整，他續指可以跟商業團體合作，以更便宜甚至免租金租用單位。

李慧琼則指自己和團隊有十多個辦事處，深有感受，因已有兩屆沒調整津貼，會調研議員意見和行政措施。她又認為有不少方法可以處理，許多地方都有空置舖位，例如街市等，可各自與有關方面討論。

李慧琼：會協調好人大常委工作

進出口界鍾奇峰問及兩位都有人大工作，與立法會工作的關係。

陳振英指人大與立法會工作有連繫，而兩者工作量方面，他舉個人經驗為例，2023年審議區議會條例草案時由於非常重要，缺席了人大考察工作；2022年新當選人大時，也曾因為要出席人大培訓活動而缺席立法會一些委員會會議。他認為最重要是自行向選民交代，個人亦要做好的心理準備，要與選民清楚解釋缺席原因，爭取他們的理解。

李慧琼指出，立法會與人大工作有互相促進的作用，其立法會工作一向排在首位，「17年議會生涯，大家認識我，都知我星期一至五都在立法會中」，若當選大主席，一如既往都是如此。至於人大常委會，她指一年有4次會議可能會撞期，承諾會協調好。

何敬康（右）關注補充質詢的效能可否再優化。陳浩元攝

林振昇指急切質詢尺度較嚴 候選人意見不一

陳振英稱平衡政府當局需要 李慧琼：這屬立法會事權

經民聯梁美芬指，2019年立法會曾經受暴動、衝擊影響，詢問兩位如何協助特區政府面對相關重大危機。李慧琼表示香港作為國家最開放的城市，即使現時已「由治及興」，但國家安全危機仍然存在，認為作為主席面對國家安全風險應有擔當，指出過去議會亦曾經歷相關事件，證明「議會不一定太平」，因有相關經驗，認為如面對突如其來的風險和變化，可以更好應對，讓立法會成為維護國家安全的橋頭堡及力量。陳振英指出，作為主席應聯同秘書處和法律顧問研究即時判斷及處理方法，如主席有否權利中止拉布等，續指在2019年5月立法會遭受沖擊時，他和陳克勤議員都在現場，亦有處理相關問題的經驗，強調主席應有即時決斷才可帶領大家脫離險境。

何敬康促優化補充質詢 陳振英指視乎官員回應態度 李慧琼：可在議會外溝通

選委界何敬康問及如何優化立法會大會期間補充質詢的效能。陳振英指出，據議事規則每次只有1分鐘時間，加上是即時性質，所以如果議員問到一些很仔細的數據或政策細節，政府手頭上資料未齊全是很正常的，最重要的是政府官員回應時的態度，是否已將手頭上可以交出的資料都給了議員參考。李慧琼則指，除議會內的提問外，議會外的溝通同樣重要，若議員對政府官員即時回應未滿意，可以在其他渠道跟進，共同解決問題。

勞聯、選委界議員林振昇詢問會如何掌控議員提出急切質詢的尺度。陳振英表示在第六屆議事規則委員會時已對「急切質詢」有充分考慮，當時已就部分規則作出修訂，包括休會辯論、緊急質詢等，希望可善用議會時間，將相關門檻提高，希望將議會時間集中處理較重要的事務。他表示，明白議員關注可否就緊急事項在大會提緊急質詢，惟認為需要平衡，和特區政府一起商量。因在特區政府的立場中，會否已有其他平台可向公眾大眾交代，強調行政立法溝通互動和配合行政主導十分重要，共同安排好，才可做得更好效果。

李慧琼則表示，提出緊急質詢和緊急辯論，在立法會的議事規則已有清楚明確的規定，如作為主席會按照議事規則判斷，不認為需要考慮行政機關考量，因這屬於立法會權利。她舉例指，如處理具急切性事情時，需考慮會否有不可逆轉的後果，考慮如當時沒有提出，日後立法會會議才提出，會否失去意義等準則。

李慧琼：將邀官員向議員介紹政策進度 成特區與國家對接橋樑

體演文出界霍啟剛詢問，兩位如當選後會如何公平公正處事，獨立中立。李慧琼指出，議會超過九成五會議都是全程公開，每一位主席主持都要按照議事規則嚴格主持會議，亦受公眾監督，議員也可反映主席主持會議的風格。她強調過去一直秉持公平公正的態度，按照議事規則主持會議。她強調如有幸當選，承諾不再參與民建聯的黨團會議（包括決策）；定期和各位議員溝通，包括歡迎個別議員聯絡她；原則上不會就公共政策發表個人意見。她希望各位議員監督、提出意見，期望可在溝通和提醒中，不斷完善立法會的運作。她認為各位都是經過選舉產生，代表市民發聲，所以作為主席要尊重各位議員的發言權利，最重要的是讓議員按照議事規則發表不同意見。

陳振英指，自己不參與所屬界別的任何決策。他解釋，G19會在每周周三大會前舉行例會，內容包括討論當日所有政府議案、法案和議員議案、議員投票意向，甚至細節至每個修正案內的字眼。他承諾如當選主席，不會參與周三G19上午的會議；不會公開評論任何政府的政策，以保持中立形象。他舉上屆主席梁君彥為例，其亦有政黨背景，但議員公認他沒有偏袒，再上一任曾鈺成主席亦沒有給人任何偏袒的印象。他強調，自身長久以來主持財委會都是做到一視同仁，對待每位議員，包括G19成員。

陳振英承諾「一個維護、三個不會」 全心全意履職

李慧琼指出，「無論是議會最亂的時候，又或者是由治及興的階段」，都一直協助主席主持會議，並參與行政管理委員會的管理。17年議會經驗、9年內會主席經驗，令其有底氣、有信心在此爭取支持。她指可助更好融入且服務國家發展大局，可成為特區與國家政策對接的橋樑。她承諾維護議員發言權利，要求政府提交文件時有充足資料，官員要認真回應提問，邀請其定期向議員介紹政策進度。她承諾不會再參與民建聯黨團會議。

李慧琼又指，將致力建設一個讓所有議員發揮所長的立法會。她會推動秘書處更好地支援議員，包括優化立法會研究部和申訴部，讓研究部成為議員政策倡議的有力支撐，申訴部更好地支援議員接觸地區市民，特別是新任議員。她期望每位議員能在立法會平台發揮所長，共同塑造務實有為、貼地為民的立法會新形象。李慧琼強調，自己作為民建聯成員及人大常委，一直秉持公平公正的態度處理事務，並推動不同板塊議員的協作。懇請各位議員給予支持，讓她能竭盡所能為大家服務，為議會服務，讓香港在發展新時代中，議會能貢獻更大的力量。

陳振英指，過去兩屆將立法會工作排在首位，他有7年的財委會副主席、帳委會主席、3年財委會主席經驗。他承諾全心全意履職，主持會議、行管會會議等，重視議員的保障。他承諾「一個維護、三個不會」，包括維護議員發言權利，不參與所屬板塊協調、不參與政府任何政策評論、不參與任何投票。他亦會有新渠道與各政黨與板塊、獨立議員溝通，廣泛聽取意見。他指自己雖未曾擔任代主席，沒有主持大會的經驗，但熟悉大會的議事規則，曾經參與第6屆議事規則委員會的工作，包括修訂和理順議事條文。

至於處理大埔火災的災後工作，陳振英指，立法會需要配合特區政府加速檢討、修訂法例、審批撥款，跟進政府的改革工作，為配合特事特辦，一旦獲選會提速提效審議救災相關的所有議程。

特別論壇開始，按照規則，由沒有獲提名議員之中，最資深的民建聯陳克勤主持。兩人會先後簡介政綱，其後議員每次發問時，連問連答5分鐘。