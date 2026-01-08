直播︱立法會主席選舉論壇 陳振英承諾議會工作排首位 李慧琼：邀官員定期介紹政策進度 料中午前投票

第八屆立法會主席選舉今日（1月8日）舉行，立法會早上9時半為兩名候選人，即民建聯李慧琼及金融界陳振英，舉行特別論壇，時長兩小時。11時半論壇完成後，稍事休息後緊接便會投票。《星島頭條》直擊重點內容。

議員以不記名方式進行投票，為確保議員的投票意向不被拍攝，在立法會秘書處職員派發選票至開始收回選票期間，傳媒須離開記者席及攝影室。

李慧琼：將邀官員向議員介紹政策進度 成特區與國家對接橋樑

【09:44】李慧琼指出，「無論是議會最亂的時候 又或者是猶自及興的階段」，都一直協助主席主持會議，並參與行政管理委員會的管理。17年議會經驗、9年內會主席經驗，令其有底氣、有信心在此爭取支持。她指可助更好融入且服務國家發展大局，可成為特區與國家政策對接的橋樑。她承諾維護議員發言權利，要求政府提交文件時有充足資料，官員要認真回應提問，邀請其定期向議員介紹政策進度。她承諾不會再參與民建聯黨團會議。

李慧琼又指，將致力建設一個讓所有議員發揮所長的立法會。她會推動秘書處更好地支援議員，包括優化立法會研究部和申訴部，讓研究部成為議員政策倡議的有力支撐，申訴部更好地支援議員接觸地區市民，特別是新任議員。她期望每位議員能在立法會平台發揮所長，共同塑造務實有為、貼地為民的立法會新形象。

陳振英承諾「一個維護、三個不會」 全心全意履職

【09:38】陳振英指，過去兩屆將立法會工作排在首位，他有7年的財委會副主席、帳委會主席、3年財委會主席經驗。他承諾全心全意履職，主持會議、行管會會議等，重視議員的保障。他承諾「一個維護、三個不會」，包括維護議員發言權利，不參與所屬板塊協調、不參與政府任何政策評論、不參與任何投票。他亦會有新渠道與各政黨與板塊、獨立議員溝通，廣泛聽取意見。他指自己雖未曾擔任代主席，沒有主持大會的經驗，但熟悉大會的議事規則，曾經參與第6屆議事規則委員會的工作，包括修訂和理順議事條文。

至於處理大埔火災的災後工作，陳振英指，立法會需要配合特區政府加速檢討、修訂法例、審批撥款，跟進政府的改革工作，為配合特事特辦，一旦獲選會提速提效審議救災相關的所有議程。

【09:30】特別論壇開始，按照規則，由沒有獲提名議員之中，最資深的民建聯陳克勤主持。兩人會先後簡介政綱，其後議員每次發問時，連問連答5分鐘。