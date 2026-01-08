大棋盤︱《預算案》2．25發表 赤字料驟減

政府正就新一份《財政預算案》進行公眾諮詢，據悉今年定於2月25日年初九宣讀，由於農曆新年假期在2月中，3月初又有北京兩會，當天已是發表預算案的唯一「吉日」。特首李家超上月向國家領導人述職時透露，政府財政有望在今年「由虧轉盈」；財爺陳茂波早前亦預告，本財政年度政府經營帳目有信心恢復盈餘，政圈預期，本年度赤字較原本預測的670億元大為收窄。

陳茂波近日與不同界別會面聽意見，包括本周初與港區全國人大代表、全國政協委員舉行諮詢會。今年是國家「十五五」規劃開局之年，相信預算案亦要「交功課」，着墨如何主動融入和服務國家發展大局，對接「十五五」規劃，並把有關精神落到實處，以應對百年未有大變局、科技創新等整體發展趨勢。

預料本財年赤字大幅收窄

據聞，與會的港區人大政協集中在宏觀經濟建言，例如近年IPO市場暢旺，有何更精準及長期方式令股市保持增長，另有銀髮經濟、創科、大專院校擴建等方面意見。直選出身的全國人大常委李慧琼，則提及一些較貼近民生的政策，例如本地工人優先就業、醫療收費等。

近年庫房頻見紅，公共財政狀況備受關注，上年度綜合赤字達803億元，當局加大「資源效率優化計劃」力度，削減開支。不過過去一年港股暢旺、樓市回穩，政府財政壓力亦得以紓緩，單是股票印花稅收入，以每日逾2000億元成交量計，每年已為庫房進帳至少600億元；「經營帳目」可提早一年恢復盈餘已無懸念，政界預料本財年赤字亦會大幅收窄。

政府帳目分為經營帳目和非經營帳目，前者收入主要來自稅收、投資收入、政府收費等，開支主要是政府日常支出；後者收入主要與土地相關，支出則涉及基建工程項目及土地徵用，例如政府大力投資的北部都會區，官場預料距離綜合帳目恢復盈餘，仍有一段時間。事實上，近年基本工程開支有增無減，原定未來5年每年平均約1200億元，去年《施政報告》提出為支持建造業，額外預留300億元在未來兩至三年加大工程項目開支，這對「滅赤」時間亦有一定影響。

陳茂波近日諮詢港區人大代表意見。

政府財政好轉，近日有行會成員、立法會議員先後建議公務員不應再凍薪，這個「年度話題」又再引起網上熱議。據聞政府內部對此亦意見不一，有人認為應按機制進行薪酬趨勢調查，但意見並非一面倒，目前未見明顯取向。至於「派糖」措施，有意見認為公共開支仍在上升，須審慎理財，不宜抱過高期望。

政府本財年首8個月（截至去年11月30日）錄得180億港元赤字，較上個財年同期的1432億元赤字大減，但當中已計算發債所得的1067億元。有商界中人指，近一年股市暢旺主要得益於內地「放水」，帶動企業上市熱潮，但發債後總有償還的一天，本港經濟和公共財政仍有許多結構性的問題有待解決。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本港股市勢頭持續向好，預料可持續一段時間；樓市止跌回升，購買力已湧現，帶動印花稅收入，加上息口見頂回落等因素，本港經濟周期已從谷底反彈，相信未來政府收入會逐步改善。但他認為，若不計算發債所得之下恢復盈餘，仍需一段頗長時間。

聶風