卓永興視察添馬公園紫花風鈴木園 冀為市民和旅客提供賞花好去處｜Kelly Online

政情
更新時間：17:30 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-07 HKT

政務司副司長卓永興今日（7日）在社交平台發文，提及新一年迎來紫花風鈴木的花期，自己早上更到添馬公園紫花風鈴木園，察看紫花風鈴木和簕杜鵑的生長情況和觀賞花木，並指未來會繼續美化公園環境，為市民和旅客提供一個賞花、漫步和打卡的好去處。

卓永興表示，去年底在園區裁種的紫花風鈴木和簕杜鵑已初見姿態，綻放的紫花風鈴木在藍天和風中搖曳，點綴了四周綠悠悠的草坪，也為冬日添上幾分明媚和高雅。他指不論是到來欣賞維港景緻的遊人或漫步公園的市民，都會感到心曠神怡、愉悅舒心。

他續說，添馬公園紫花風鈴木園，是由他領導的發展旅遊熱點工作組在去年五月公布的九個新發展旅遊熱點之一，現時園區種植了80棵紫花風鈴木和1000棵簕杜鵑，未來會繼續美化公園環境，為市民和旅客提供一個賞花、漫步和打卡的好去處。
 

