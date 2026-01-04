Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大醫院難償還政府貸款 田北辰斥「誠信破產」 倡收回交醫管局辦私院

政情
更新時間：18:55 2026-01-04 HKT
發佈時間：18:55 2026-01-04 HKT

中大醫院曾向政府借貸40億元，並於去年申請延遲還款。中大醫院行政總裁鍾健禮今日表示，醫院早年財務預測過於樂觀，實際環境較為艱難，現與連本帶息還款仍有一段距離。實政圓桌召集人田北辰表示，對中大醫院失去信心，狠批對方多次未能兌現財務承諾，質疑其估算「一而再、再而三偏離事實」，促請政府果斷「撇賬」，考慮將醫院收回並轉交醫管局提供私營服務。

質疑中大醫院隱瞞實情

田北辰表示，去年中大醫院曾向立法會申請延期還款，他當時提出支持條件是院方須在2024/25年度下半年（即2025年1月至6月）實現2,300萬港元的盈利預測，從而使全年虧損控制在5,400萬元。他形容此做法類似銀行給予機會「做返好條數」，若達不到目標便應即刻清盤。

然而，他指院方至今仍未公開交代是否達成該預測，僅承認去年總營業額未達28億元的目標，實際只有約23.8億元。田北辰推算，這意味下半年營業額仍較預期少逾4億元，形容其「下半年盈利2,300萬」的估算「離哂譜」，甚至質疑院方早於去年2月向立法會匯報時，可能已刻意隱瞞實情。

斥中大醫院誠信已破產

田北辰批評，院方說法一再與事實不符，令其對所有估算徹底失去信心，並指院方未能準時提交資料，誠信已然「破產」。他強調，即使中大校方願意擔保還款，亦只是「左手交右手」，因大學資金很大程度上來自公帑。

他建議政府應「長痛不如短痛」，不再讓市民抱有「假希望」，並考慮直接收回中大醫院，轉交醫管局以提供私營服務。田北辰認為，公眾對醫管局提供私營服務會有很大支持。

相關新聞：中大醫院減價︱急症室及24小時門診 或最快月底推「套餐式」收費 院方：縮窄公院定價差距

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
6小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
2小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
4小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
5小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
22小時前
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
影視圈
8小時前