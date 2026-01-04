空襲委內瑞拉｜林健鋒指不太擔心影響香港 惟事件反映國家安全非常重要

委內瑞拉︱美國對委內瑞拉採取軍事行動，在首都加拉加斯擒獲總統馬杜羅夫婦，並帶到美國受審。行政會議成員林健鋒表示，委內瑞拉是石油出口大國，關注石油價格可能會受波動，若油價調整或上升，會對本港出入口造成影響，及會密切注視今次事件會否令其他經濟體系有所調整。

相信香港經濟應會穩步向前

林健鋒在一個電台節目後表示，今次是不幸事件，反映國家安全非常重要，所以自身要做好準備。本港與委內瑞拉的貿易額不太大。今年是「十五五」規劃開局之年，很多政策對本港發展有利，相信香港經濟應會穩步向前，不太擔心今次事件帶來太大影響。

他又稱，過去幾年國際上有不明朗因素影響其他國家和地區的發展，香港是相對穩定的經濟體系，在經濟及民生等各方面比其他地方穩陣，有利香港招商引資。

立法會議員兼生產力局主席陳祖恒則指，美國總統特朗普去年發起關稅戰，令工商界和經濟上出現很多不明朗因素和動盪，今次事件更加印證本港是非常具吸引力作出穩定投資的地方。

