Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜林健鋒指不太擔心影響香港 惟事件反映國家安全非常重要

政情
更新時間：13:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-04 HKT

委內瑞拉︱美國對委內瑞拉採取軍事行動，在首都加拉加斯擒獲總統馬杜羅夫婦，並帶到美國受審。行政會議成員林健鋒表示，委內瑞拉是石油出口大國，關注石油價格可能會受波動，若油價調整或上升，會對本港出入口造成影響，及會密切注視今次事件會否令其他經濟體系有所調整。

相信香港經濟應會穩步向前

林健鋒在一個電台節目後表示，今次是不幸事件，反映國家安全非常重要，所以自身要做好準備。本港與委內瑞拉的貿易額不太大。今年是「十五五」規劃開局之年，很多政策對本港發展有利，相信香港經濟應會穩步向前，不太擔心今次事件帶來太大影響。

他又稱，過去幾年國際上有不明朗因素影響其他國家和地區的發展，香港是相對穩定的經濟體系，在經濟及民生等各方面比其他地方穩陣，有利香港招商引資。

立法會議員兼生產力局主席陳祖恒則指，美國總統特朗普去年發起關稅戰，令工商界和經濟上出現很多不明朗因素和動盪，今次事件更加印證本港是非常具吸引力作出穩定投資的地方。

相關新聞：
美空襲委國捉走總統馬杜羅夫婦

衝突外溢恐掀連鎖效應 油價飆漲累全球

空襲委內瑞拉｜保安局 : 即日更新外遊警示網頁附加資料 提醒當地港人提高警惕 入境處 : 未接港人求助
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
5分鐘前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
16小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
23小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
即時國際
1小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
22小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
20小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍 一細節證雙方關係破冰 曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
2026-01-03 11:00 HKT