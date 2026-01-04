方國珊以「涅槃重生」喻當選 走過迂迴路更懂珍惜 「有啲人好叻，一次考試就考第一」

新一屆立法會選舉於去年12月7日完成，90位議員已宣誓就職，其中包括苦戰17年、第六度參選終獲勝的「票后」方國珊。方國珊形容自己的從政路是「涅槃重生」，並以讀書為喻：「有啲人好叻，一次考試就考第一 ，甚至有啲人跳班，很聰明。自己就走了一條比較迂迴的路。」正因如此，她表示會更加感恩，也更珍惜這個得來不易的議席。

方國珊在電台節目中強調，世上沒有奇蹟，只有累積，努力才能變成績。她坦言從未預料自己會成為「票后」，因為缺乏大政黨的資源，只能奮力向前，不希望再留遺憾。參選多年，每次當然都想贏，但過去五次總是「梗頸十」，高票卻差一點點。她認為，得票是多年來一點一滴累積而來的，是市民給予的動力，讓支持度持續增長。

父母相繼離世 當選一刻感觸極深

方國珊提到，家人一直疼愛並支持她。當選那一刻她感觸極深，可惜父母在過去兩三年間相繼離世。她形容父母是她的「頭號粉絲」，無論選前選後都曾到墓前稟告，如今終於能說「你個女得咗了」，相信他們在天之靈一定會很開心 。

她重申，人生的歷練不是只有贏才珍貴。多年參選，她始終期望將民生訴求直接、有效地帶入議會。她形容區議會屬諮詢架構，如今進入立法會這個全港最重要的議政平台，理論上在倡議議題或推動行政優化方面，都能更到位地實踐，因此必會珍而重之地為市民發聲。

未來四年任重道遠 新崗位有機遇也充滿挑戰

方國珊又指，考驗毅力如讀書一樣，自己行了一條比較迂迴的路，但在這個迂迴的路中，最終得到這個成績，自己會更加感恩，更加會珍惜這個議席，努力地為市民服務。被問到是否羨慕一些議員「一擊即中」，彷彿存在奇蹟，方國珊表示從不羨慕他人，認為自己的人生經歷相當豐富，現在只是走了一半。她笑稱自己懷有「哪吒精神」，會繼續拼搏，回饋社會與每一位市民。

方國珊表示，未來四年任重道遠，新崗位既帶來機遇也充滿挑戰，尤其在推動社會議題時須迎難而上，平衡不同利益群體的需求。她將堅定履行承諾，以累積多年的經驗與堅持，致力在議會內為民發聲。

