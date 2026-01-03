羅淑佩：取消煙花匯演不影響旅客訪港意欲 聖誕新年假期入境人次按年增長12%

聖誕及新年假期剛過，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（3日）在電視節目上表示，香港聖誕及新年期間的旅客數字表現理想，整體入境人次較去年同期增長12%。她指出，即使今年跨年活動形式有所改變，旅客訪港意欲未受影響，反映香港除煙花以外，其他盛事及景點對旅客仍具吸引力。

羅淑佩指出，去年11月尾已突破2025年全年訪港旅客預測。單計12月份，訪港旅客約有490萬人次。在聖誕假期（12月25至27日）期間，香港平均每日錄得5萬外地旅客及逾10萬內地旅客入境。她續稱，即使內地旅客在聖誕期間沒有公眾假期，仍有大量內地旅客選擇來港感受節日氣氛。在12月31日除夕當日，香港共錄得近20萬人次入境，當中包括約15萬內地旅客及約4.8萬外地旅客，數字較去年有所增長。

羅淑佩強調，香港除煙花匯演外，仍有眾多盛事及景點吸引旅客。她提到，今年中環的光影匯演、西九文化區的聖誕樹，以及新開放的油蔴地警署打卡點，均深受旅客歡迎，本港各大主題樂園亦是吸引旅客的重要因素。她表示，外地旅客的入境數字已回復至疫情前水平，部分市場更創下新高，反映香港旅遊業正穩步復甦。