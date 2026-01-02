立法會主席選舉1.8投票 李慧琼硬撼陳振英 建制分析二人勝算

新一屆立法會議員昨日（1月1日）上任，立法會主席選舉提名期至今日（2日）下午5時結束，共接獲兩個提名，分別來自身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以及金融界陳振英。立法會秘書處下周四（8日）舉行特別論壇，供兩人陳述其競選綱領和回答議員提問，緊接以不記名方式投票選出主席。

李慧琼獲邵家輝提名 陳振英獲吳永嘉支持

根據名單，李慧琼獲自由黨主席邵家輝提名參選，並有9名議員附議，當中3人為民建聯議員，包括郭芙蓉、陳恒鑌及陳博智；陳振英則獲經民聯黨魁吳永嘉提名，同樣有9名成員附議，其中3人為G19議員，包括簡慧敏、李惟宏和鍾奇峰。

《星島日報》專欄「大棋盤」日前報道，今次主席選舉允許「自由搏擊」，但設有兩大原則，包括禁止拉票及互相攻擊，候選人則在論壇闡述政綱及專長爭取支持。另一原則是其他議員減少公開點評主席人選。對上一次有競爭的主席選舉發生於2016年，當時秘書處安排候選人特別論壇，按規定不多於兩小時。

建制：有議員不欲民建聯「獨大」

李慧琼為今屆立法會資歷最深議員之一，她在2008年循地區直選中加入立法會，擔任內會主席多年。陳振英在2016起循功能組別金融界晉身立法會，他於第六屆立法會的第3年，即2018年開始擔任財委會副主席，至第七屆起「轉正」擔任財會主席。

有建制中人分析，二人選情旗鼓相當，李慧琼來自議會最大黨民建聯，至少有20名黨友的「基本盤」支持，加上議會經驗較多，又身兼全國人大常委，江湖地位較高。不過來自G19的陳振英獲不同政黨、板塊及單頭議員支持，過往主持財委會風格備受肯定，加上不少議員不欲民建聯「獨大」，傾向支持較獨立的陳振英。有議員認為在「自由搏擊」及投暗票下，陳振英「跑出」機會不低。

工聯會議員鄧家彪向《星島頭條》表示，兩位人選均才德兼備，工聯會未討論如何處理。

林健鋒：體現良性競爭 經民聯未討論取態

剛卸任立法會議員的經民聯副主席林健鋒表示，樂見全體新任議員昨日成功宣誓，相信他們會認真履責，支持政府施政，推動香港經濟繼續向前發展。對於大主席之爭，他認為體現良性競爭、多元開放，相信議員看重候選人的政綱。至於經民聯投票取態，他稱暫未有機會討論。

