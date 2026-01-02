立法會主席選舉｜提名期今截止 據悉李慧琼、陳振英獲提名 1.8辦特別論壇

新一屆立法會議員昨日（1月1日）上任，立法會主席選舉提名期，至今日（2日）下午5時結束。據悉身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以及金融界議員陳振英，已分別獲多名議員提名參選；如提名確認，將在1月8日舉辦主席選舉特別論壇，之後由議員互選新主席。

《星島日報》專欄「大棋盤」日前報道，今次主席選舉允許「自由搏擊」，但設有兩大原則，包括禁止拉票及互相攻擊，候選人則在論壇闡述政綱及專長爭取支持。另一原則是其他議員減少公開點評主席人選。

對上一次有競爭的主席選舉在2016年，當時秘書處安排候選人特別論壇，按規定不多於兩小時。論壇上因梁君彥持英國居留權而爭論不休，演變成混亂場面，最終梁君彦放棄英籍文件急急送到，有驚無險當選。2022年換屆後，只得梁君彥一人獲提名，自動當選連任。