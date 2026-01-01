Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會90名議員宣誓獲確認 李家超提三個期盼：「愛國者治港」非口號 須落實實踐

政情
更新時間：14:21 2026-01-01 HKT
發佈時間：14:21 2026-01-01 HKT

行政長官李家超今日（一月一日）在立法會綜合大樓為香港特別行政區第八屆立法會議員宣誓就任儀式監誓。李家超確認全體90位候任立法會議員的宣誓為有效宣誓，他對新一屆議員寄予厚望，並提出三個期盼。

貫徹「行政主導」與「愛國者治港」

李家超在社交平台發文，指國家主席習近平主席上月在北京聽取他述職時明確要求，特區政府必須「堅持和完善行政主導」。港澳辦夏寶龍主任亦曾指出，行政長官在特區政權架構及其運行中處於主導和核心位置。過去三年半，他以行動實踐「行政主導」，主動建立行政立法良性互動的關係。「愛國者治港」並非口號，必須實實在在落實在實踐中。議會運作要堅持理性、專業和建設性，實現高效高質量議政，這是對行政立法雙方既互相制衡，又互相配合的重要考驗。

貫徹遵守《立法會議員守則》

《守則》是去年立法會為更好完善議員履職制度而制定，於今日正式實施，為議員的履職行為訂下更高標準。李家超指出，《守則》訂明議員應恪守維護憲制秩序、國家安全及行政主導體制，堅守法治、廉潔奉公和盡忠職守等原則。《守則》也定下操守標準，議員須基於事實和證據議政論政，不可無中生有或作出人身攻擊。議員不應只當評論者，而應積極發揮民意代表的角色，向政府積極進言，並盡力提出有效解決方案。

具備大局觀、國家觀和國際觀

李家超強調，立法會議員的要求比區議員更高，議政時需兼顧微觀需要與宏觀利益。他重申「系統觀念」的重要性，並闡述其三個重點：分析問題要把握好五個關係：把握好全局與局部、當前與長遠、宏觀與微觀、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的關係；探索問題要通過歷史看現實，透過現象看本質；處理問題時要提高戰略思維、創新思維和底線思維等能力。

李家超又提到，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是特區政府全力拼經濟、謀發展、惠民生的一年。他期望議員成為政府的治港和改革伙伴，尤其在主動融入國家發展大局，以及共同推動火災後的支援和重建工作上。他亦期望在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法共同為建設更美好香港，團結一致，發展經濟、改善民生、深化改革、同創未來。

相關新聞：立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass

