直播｜立法會宣誓儀式開始 何君堯「背稿」失敗被要求重讀 林琳未有舉起右手

第八屆立法會任期今日（1月1日）開始，90位議員於今早11時正式宣誓就任，《星島頭條》全程直播。多名候任議員在早上約10時已陸續抵達前廳等候，包括陳振英、陳宗彝、何敬康、黃錦良等。宣誓儀式會由行政長官李家超負責監誓，候任議員早前已接獲通知，須於上午10時30分到達立法會大樓，10時45分前到會議廳就座，遲到者不得進入，若無合理原因遲到，都會被取消資格。

立法會宣誓︱陳振英最先進入會議廳準備

或將競逐立法會主席一職的金融界陳振英，今日最早進入會議廳內準備。選委界管浩鳴進場後，主動向選委界「新丁」朱立威介紹會議廳。商經局局長丘應樺都提早到會議廳內，與議員交流打招呼。根據現場名牌所見，座位大致與早前政界流傳的座位表相約。陳振英根據最初協調結果，原本坐於會議廳最側處，目前已調回靠中間的位置。去年颱風「樺加沙」襲港後巡區受傷的民建聯主席陳克勤，繼續要撐拐杖到場，但情況明顯較選舉時好。

立法會宣誓︱陳家珮讀錯字須重新宣讀

【11:51】工聯會李廣宇誤將「據實聲明」讀成「確實聲明」，須再讀一次。

【11:48】旅遊界江旻憓順利完成宣誓，不須重新宣讀。

【11:43】民建聯陳永光被秘書長要求重新宣誓，但未有解釋原因。

【11:40】商界（第三）嚴剛是首名以普通話宣誓的議員。

【11:30】每當議員宣誓後、轉人時，李家超都會輕輕用左手放在茶几上支撐身體，身體亦明顯向左邊依靠，似是以茶几借力，且眉頭深鎖，茶几旁更有一支拐杖，未知是否有不適。

【11:30】新民黨陳家珮宣誓時，誤將「廉潔奉公」讀成「廉正奉公」，須再讀一次。

李家超放監誓過程中需要攙扶旁邊的茶几。

立法會宣誓︱林琳宣誓時未有舉起右手

【11:24】民建聯林琳在宣誓期間沒有舉起右手，但秘書長未有要求她再次宣誓。而根據立法會議員宣誓須知，當立法會秘書讀出議員的名字後，該議員應帶同誓言或誓詞到台前，舉起右手宣誓，但同時列明「舉起右手宣誓並非法定要求」，未知是否需要特別處理。

【11:18】工聯會吳秋北同樣被指宣讀時有不清晰，需要重讀，但實際上無明顯「食螺絲」位置。

民建聯林琳宣誓時未有舉起右手。

民建聯林琳宣誓時未有舉起右手。

立法會宣誓︱何君堯再次「甩轆」 被要求重新宣讀

【11:17】自由黨李鎮強同樣因宣讀誓詞時有不清晰之處，需要重讀。

【11:10】選委界何君堯宣誓時，繼上次綵排後，再次嘗試不看稿背誦誓詞，但讀到盡忠職守時「食螺絲」，被秘書長稱其宣誓有不清楚之處，需要重新讀誓詞，是首位被要求重讀的議員。

【11:04】民建聯李慧琼首先宣誓，其後依次為民建聯陳克勤、經民聯梁美芬等。

【11:02】立法會秘書長衛碧瑤宣布宣誓儀式開始，現場奏唱國歌。

【11:00】李家超進入會議廳。

【10:55】議員陸續準備，民建聯「新丁」郭芙蓉在會議廳影相留念之際，其黨主席陳克勤走到她身後時，即被黨友陳學鋒笑指是「攝石人」，引來大家哄笑，隨後陳學鋒即舉機與部分坐在一起黨友自拍。

行政長官李家超負責監誓，其位置旁放了茶几及一杯水。2022年時任行政長官林鄭月娥監誓時，沒有這些安排，相信今次是按政府要求為李家超而設。

誓詞全長約100字，宣誓的次序，以資深程度排列，若資歷相同就按姓氏筆劃，今日首位宣誓的是2008年連任至今的民建聯李慧琼。立法會秘書處早前（30日）為一眾議員安排宣誓綵排，超過十位議員被要求重新宣讀誓詞。

