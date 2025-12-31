Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超發表新年賀詞：2025年充滿挑戰但體現堅毅 新一年要增進民生福祉、強化創科驅動

政情
更新時間：22:16 2025-12-31 HKT
發佈時間：22:16 2025-12-31 HKT

臨近2026年，行政長官李家超今日（12月31日）發表新年賀詞，回顧2025年香港所經歷的挑戰與成就，並展望2026年的施政重點。李家超指，2025年是充滿挑戰但體現堅毅的一年，香港經歷了經濟復甦的強勁動力，同時也共同承受了大埔宏福苑火災帶來的悲痛。在特區政府與市民的同心協力下，特區政府將繼續以「改革和動力」融入「發展經濟」和「改善民生」之中，不斷見到來之不易的成果。

他指出，經濟方面，河套香港園區已順利開園，為香港「國際創科中心」揭牌；全年股市表現暢旺，旅遊業持續復甦，啟德體育園及東九文化中心亦相繼啟用；「粵車南下」政策吸引高端消費旅客訪港。在民生領域，約9,500個簡約公屋單位如期落成，公屋綜合輪候時間縮短至5.1年；新增5間「社區客廳」，總數達9間，為基層家庭提供支援；香港首間中醫醫院投入服務，網約車規管條例亦已通過，為市民提供更多出行選擇。

李家超表示，2026年政府將聚焦兩大目標：首先是增進民生福祉，包括加快公營房屋建設，實施「簡樸房」登記制度以取締劣質「劏房」；優化醫療、教育資源，擴大長者醫療券覆蓋範圍，並為青年提供更多就業創業機會。

其次是強化創科驅動，主動對接國家「十五五」規劃，加快發展北部都會區，深化河套合作區「一區兩園」聯動，加速科技、低空經濟等核心領域的發展和應用，以人工智能賦能各行業發展，並辦好APEC財政部長會議等國際會議，提升香港的國際影響力。

李家超強調，過去一年香港展現了韌性與活力，政府在新一年將繼續努力，落實施政，讓市民共享成果。他呼籲市民團結一致，共同克服挑戰，讓香港更加繁華璀璨。

 

 

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
5小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
8小時前
油麻地除夕奪命車禍 食環署清潔女工捱重型貨車撞斃 六旬司機涉危駕被捕
突發
12分鐘前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
4小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
10小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
6小時前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
14小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT