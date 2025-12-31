Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放軍駐港部隊完成第27批軍官輪換

政情
更新時間：20:58 2025-12-31 HKT
發佈時間：20:58 2025-12-31 HKT

解放軍駐香港部隊今日（31日）表示，一批完成防務任務的陸海空軍官，已於今日經中央軍委批准後離開香港，返回內地部隊工作。這是香港回歸祖國以來，駐港部隊進行的第27批軍官輪換。

駐港部隊舉行歡送儀式

31日上午9時40分許，駐香港部隊在新田軍營舉行了隆重的歡送儀式，為即將離港的戰友送行。這批軍官是從全軍選調至駐香港部隊，在港期間，他們堅決貫徹黨中央、中央軍委及習主席的決策部署，並認真落實「一國兩制」方針、《基本法》及《駐軍法》。

他們出色地完成了以履行防務為中心的各項任務，展現了解放軍威武文明的良好形象，獲得香港同胞和社會各界的高度讚譽。

新一批軍官已抵港接替防務

據了解，新一批從全軍選調到駐香港部隊工作的軍官已於近日抵達香港，並已接替換出軍官，履行防務職責。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
3小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
6小時前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
3小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
13小時前
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
8小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
10小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT
油麻地除夕奪命車禍 清潔女工捱重型貨車撞斃 現場遺手推車手套
突發
1小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前