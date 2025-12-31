解放軍駐港部隊完成第27批軍官輪換

解放軍駐香港部隊今日（31日）表示，一批完成防務任務的陸海空軍官，已於今日經中央軍委批准後離開香港，返回內地部隊工作。這是香港回歸祖國以來，駐港部隊進行的第27批軍官輪換。

駐港部隊舉行歡送儀式

31日上午9時40分許，駐香港部隊在新田軍營舉行了隆重的歡送儀式，為即將離港的戰友送行。這批軍官是從全軍選調至駐香港部隊，在港期間，他們堅決貫徹黨中央、中央軍委及習主席的決策部署，並認真落實「一國兩制」方針、《基本法》及《駐軍法》。

他們出色地完成了以履行防務為中心的各項任務，展現了解放軍威武文明的良好形象，獲得香港同胞和社會各界的高度讚譽。

新一批軍官已抵港接替防務

據了解，新一批從全軍選調到駐香港部隊工作的軍官已於近日抵達香港，並已接替換出軍官，履行防務職責。