大棋盤｜立會主席之爭「自由搏擊」設兩大條件

新一屆立法會主席之爭，自從大熱人選之一、民建聯李慧琼在北京出席全國人大常委會會議後，並公開表示人大常委與大主席一職無衝突後，政治風向已有變化。政圈最新傳出，今次主席寶座之爭將容許「自由搏擊」，料由李慧琼及財委會主席陳振英一較高下。立法會秘書處亦已通知議員，1月8日出席主席選舉特別論壇，意味很大機會多於一人競逐。「有競爭」風氣由立會選舉延續至主席選舉，固然是好事，但據聞當中設有兩大限制。

對上一次有競爭的主席選舉在2016年，當時秘書處安排候選人特別論壇，按規定不多於兩小時。當時仍是建制泛民對立年代，論壇上因梁君彥持英國居留權而爭論不休，演變成混亂場面，最終梁君彥放棄英籍文件急急送到，有驚無險當選。2022年換屆後，只得梁君彥一人獲提名，自動當選連任。

政圈原以為新一屆主席毋須競爭，但最新消息是容許「自由搏擊」，原本稍為秤先的陳振英，預料要硬撼李慧琼。兩位議會核心人物對壘，為保陣營團結，據聞設有兩大原則，包括禁止拉票及互相攻擊，候選人則在論壇闡述政綱及專長爭取支持。另一原則是其他議員勿公開點評主席人選，雖則現實上難禁止私下討論，但亦可免則免。

正如本欄昨日所述，李慧琼是來屆立法會最資深議員，本身也是內會主席，有暫代主持大會經驗；加上有民建聯20名議員、友好政黨及社團支持，在「自由搏擊」下有先天優勢。有非民建聯議員指，梁君彥主持會議風格較強勢，若議員發言稍為不符主題或鋪墊太多，「會好快閘住」，認為李慧琼「相對無咁易落閘」，表現亦公正。

不過李慧琼若問鼎主席一職，亦需要說服外界如何兼顧人大常委工作，以及如何避免民建聯在議會佔據過多重要職位。至於陳振英，除獲所屬的板塊「G19」支持，在工商界亦朋友多，擔任財會主席也展示協調能力，有選委議員直言不希望民建聯「獨大」，傾向支持陳振英。

有資深政圈中人則認為，李慧琼和陳振英有一定地位和人緣，主席位置固然重要，但若太執着成敗或外界眼光，反而適得其反，作為政治人物，要有「隨遇而安不強求」的胸懷。

來屆議會有40名新丁，部分無黨派議員或一人黨，會否成為影響戰局的「關鍵少數」？但與此同時，這批議會新人亦未必懂得抉擇，連即將卸任的老將田北辰也笑言，「如果我要揀都唔知點揀」。有議會中人指，民建聯實力雄厚，與各界別聯繫密切，正所謂「西瓜靠大邊」；又形容若政治上陳振英是「100%可信」，李慧琼可能是「120%可信」。

不過主席選舉好處是投暗票，若議員怕尷尬或「落錯注」，當被問及取態，不妨參考發叔當年金句：投畀贏嗰個。

聶風

