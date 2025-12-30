大棋盤︱大主席花落誰家仍有變數 議員獲約見諮詢

本屆立法會任期即將結束，已任9年主席的梁君彥退下火線，他騰出的主席寶座惹來不少議員覬覦，大熱人選不外乎身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以及金融界議員陳振英。政圈早前有傳陳振英稍為秤先，但李慧琼日前公開表示擔任立法會主席與人大常委無衝突，似乎並未放棄爭取主席一職。據聞，近日候任議員陸續獲約見，談及新一屆立法會工作。

立法會主席擔當主持會議、行政及禮儀的角色，並確保立法會會議順利進行，由於要維持公正，一般不會投票或隨意發表意見。作為立法機關負責人，立法會主席在特區排名第七，憲制地位高，自然不乏人有意問鼎。

民建聯有元老冀「重奪」大主席之位

多名議員表示，民建聯作為大黨，想爭取大主席一職很正常，甚至有元老希望「重奪」主席一職，而李慧琼作為新一屆最資深議員，又是多年來重點栽培的建制核心人物，隨着梁君彥退任，自然是主席合適人選之一。

有議員留意到，李慧琼近日表現「進擊」，多於一人透露，她近期與同僚閒聊「如果我選主席，會唔會支持先」，語調雖輕鬆，但態度明顯。另一人指，以往有關人大常委工作，李慧琼一般以記者會及新聞稿形式發布，很少再私下分享給議員，但最近一次會議，收到許多關於人大常委會開會成果的訊息。

立法會主席雖由議員互選產生，但中央始終有「一錘定音」作用，過程中可能會徵求各方意見。不過也有資深建制認為，李慧琼身為人大常委，本身便需要多分享工作、聯絡各界協助社會了解國情，屬常規工作，毋須猜測太多。

有議員反映李慧琼近日表現積極。資料圖片

新一屆資深議員多屬民建聯 有人憂「獨大」

有議員分析，李慧琼和陳振英在愛國陣營皆有一定地位，言辭有分寸，在議會具服眾能力，同屬可以「擔大旗」的人物，分別是在於將這個重要位置交給民建聯抑或G19。以資歷計，李慧琼經驗更豐富，亦有民建聯20名議員支持，若然是「自由搏擊」，無疑有先天優勢。不過亦要考慮到，新一屆具資歷者多來自民建聯，預料會擔任多個重要委員會正副主席，倘若大主席位置亦由民記囊括，或衍生「獨大」情況。

至於人大常委與立法會主席關係，有建制人士分析，雖然澳門有先例，但是否適用於香港值得商榷，因立法會肩負監察政府職能，回歸後歷任主席皆非行會成員，以免有角色衝突，而人大常委一定程度上亦有「官方代表」性質。范徐麗泰2008年當選人大常委後，曾請假約4個月，直至立法會會期結束。該人認為，雖然政治環境已變，但觀感上需要一個有力的說法：「是否需要這個窗戶紙都要捅破呢？」

不過有熟悉國情人士提醒，大主席位置事關重大，以李慧琼謹慎性格，若「無衝突」的觀點不獲官方同意，不可能輕言發表，相信她發言前已充分徵詢。

據悉，不同板塊議員近日獲分批約見，交代對立法會工作的期許、聽取意見等；至於大主席選舉，雖沒提及具體人名，但囑咐大家要「團結一致」，但到底這是暗示「毋須競爭」，還是「可以競爭，但不要互相攻擊影響團結」，則有各自解讀。

聶風