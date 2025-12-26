粵車南下︱司機「智駕」雙手離軚影片瘋傳 田北辰質疑宣傳不足 促暫停違規者資格

「粵車南下」進入香港市區政策周二（23日）起實施，每日設100個名額，惟有粵車違法在港使用智能駕駛系統，更一度「雙手離軚」的影片在社交平台「小紅書」瘋傳。實政圓桌立法會議員田北辰促請運輸署解釋，發牌時有否向內地車主清楚說明自動駕駛系統的使用限制，並建議當局善用內地社交平台，提醒南下車主在港行車時需注意事項。

片段中，司機起初僅以單手輕扶軚盤，隨後更一度雙手完全離開軚盤，任由系統操控車輛變道及行駛。小紅書截圖

倡善用內地社交平台宣傳

田北辰在社交平台發文指，實政圓桌早在首次准許「粵車南下」駛入香港市區安排時便提出質疑，包括每日100架內地車輛對香港經濟效益不大、泊車問題，以及兩地駕駛文化差異等。其中，實政圓桌最關注的是自動駕駛系統在香港的適用性。田北辰指出，香港的自動駕駛技術尚未成熟，當時已要求運輸署在向內地車輛發牌時，清晰說明哪些功能不允許使用，並強調違規者將被嚴格追究。

針對是次違規事件，田北辰促請運輸署解釋，發牌時有否向內地車主清楚說明自動駕駛系統的使用限制。若運輸署事前已作說明，建議應對再犯或嚴重違規的司機，果斷暫停其參與資格，以保障道路使用者安全。此外，他亦建議運輸署可透過小紅書及微信「影音號」等平台，提醒南下司機在港行車時需特別注意的事項，例如禁止使用自動駕駛系統等，以加強宣傳效果。

田北辰強調，若運輸署事前未有清晰說明，則屬「漏招」，事後補鑊已為時太晚，擔心一旦發生嚴重事故將追悔莫及。