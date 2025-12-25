聖誕｜律政司邀22名基層兒童訪官邸 林定國獲窩心願望：小女孩盼與司長做好朋友

今天（25日）是聖誕節，律政司司長林定國在社交平台祝大家節日快樂，並提及上周末，在香港聖公會麥理浩夫人中心的支持下，邀請了22位來自葵青區、年齡介乎6至11歲的基層小朋友到官邸作客，刑事檢控科6位年輕同事一同參與。除了律政司的同事外，更有特別嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡和其太太，一同和小朋友玩遊戲和聚餐，並安排大抽獎，離開時小朋友都顯得依依不捨。

小朋友年紀小 常識遊戲回答相當出色

林定國表示，活動安排了一些輕鬆有趣的遊戲，自然地帶出必須守規矩、不做違法事情等正確價值觀，也加入了簡單的時事常識問答。他讚賞小朋友年紀雖小，但不少回答都相當出色，留下深刻印象。

小朋友寫心意卡：想做律政司司長

林定國提到其中一個溫馨環節，是邀請小朋友親手寫下心意卡，掛在聖誕樹上。他形容小朋友「天真爛漫」，有些希望有新手機，有些說希望將來要做律師甚至是律政司司長，最令他窩心的是一名小女孩說願望是和林定國做好朋友。

他指，這些小朋友來自基層，有不少從未曾到過山頂，雖然性格各有不同，但都活潑可愛、聰明伶俐。他們對官邸十分有興趣，甚至向林定國提問是否需要乘坐直升機上班。林定國鼓勵他們，世界很大，只要努力，未來的路有很多可能，將來也有機會入住官邸。

林定國表示，雖然只是短短幾個小時，但能擴闊他們的眼界，感受到大家的陪伴與關心，這一段與他們共度的時光，十份值得。他坦言，大人其實和小朋友一樣，甚至更開心。他亦想藉這個特別的日子，向所有小朋友說聲「多謝」，祝他們和家人身體健康、生活愉快。