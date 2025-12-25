Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕｜律政司邀22名基層兒童訪官邸 林定國獲窩心願望：小女孩盼與司長做好朋友

政情
更新時間：11:24 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:24 2025-12-25 HKT

今天（25日）是聖誕節，律政司司長林定國在社交平台祝大家節日快樂，並提及上周末，在香港聖公會麥理浩夫人中心的支持下，邀請了22位來自葵青區、年齡介乎6至11歲的基層小朋友到官邸作客，刑事檢控科6位年輕同事一同參與。除了律政司的同事外，更有特別嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡和其太太，一同和小朋友玩遊戲和聚餐，並安排大抽獎，離開時小朋友都顯得依依不捨。

小朋友年紀小 常識遊戲回答相當出色

林定國表示，活動安排了一些輕鬆有趣的遊戲，自然地帶出必須守規矩、不做違法事情等正確價值觀，也加入了簡單的時事常識問答。他讚賞小朋友年紀雖小，但不少回答都相當出色，留下深刻印象。

小朋友寫心意卡：想做律政司司長

林定國提到其中一個溫馨環節，是邀請小朋友親手寫下心意卡，掛在聖誕樹上。他形容小朋友「天真爛漫」，有些希望有新手機，有些說希望將來要做律師甚至是律政司司長，最令他窩心的是一名小女孩說願望是和林定國做好朋友。

他指，這些小朋友來自基層，有不少從未曾到過山頂，雖然性格各有不同，但都活潑可愛、聰明伶俐。他們對官邸十分有興趣，甚至向林定國提問是否需要乘坐直升機上班。林定國鼓勵他們，世界很大，只要努力，未來的路有很多可能，將來也有機會入住官邸。

林定國表示，雖然只是短短幾個小時，但能擴闊他們的眼界，感受到大家的陪伴與關心，這一段與他們共度的時光，十份值得。他坦言，大人其實和小朋友一樣，甚至更開心。他亦想藉這個特別的日子，向所有小朋友說聲「多謝」，祝他們和家人身體健康、生活愉快。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
22小時前
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了
即時中國
4小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
14小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
15小時前
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
蓮香居攻入旺角開4000呎巨舖！重現推車仔點心/手工粵菜 長者$2茶位+免加一
飲食
3小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
20小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
22小時前