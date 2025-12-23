宏福苑大火︱鄧炳強：高度肯定消防專業救災工作 慎防有人散佈資訊挑撥社會矛盾

保安局局長鄧炳強於社交平台指出，上月大埔宏福苑火災過後，各界踴躍協助災民渡過難關，亦持續對消防處救援工作給予意見及專業建議，對此表示歡迎。凡對提升救援效能具建設性的方案，消防處必定認真研究並加以考慮，務求不斷加強救援效率，精益求精。但他亦提到有人企圖「以災亂港」，散佈不實資訊以挑撥社會矛盾。

鄧炳強提到在是次火災中，消防處在楊恩健處長的領導下專業救援，消防人員無畏無懼、表現卓越，迎難而上，充分展現專業精神與使命感：「我對楊處長帶領的整體消防救援處理，以及前線人員的付出予以高度肯定。」

他指，目前政府及社會各界正全力投入災後工作，包括調查火警成因、檢視樓宇安全，以及協助受影響災民盡快重建生活。「但我留意到坊間有些想危害香港及國家安全的人，企圖『以災亂港』，散佈不實資訊以挑撥社會矛盾，因此我希望香港市民團結一致，並保持警覺，慎防被誤導，亦請大家繼續支持消防人員的專業工作。」

鄧炳強指，保安局及消防處將持續跟進災後事宜，包括進一步加強消防巡查，及改善救援防火設備，與市民同行，共同面對未來的挑戰。