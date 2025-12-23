宏福苑大火︱研長遠方案重建家園 黃偉綸：以「組合拳」方式讓居民「有得揀」

財政司副司長黃偉綸在社交平台發文，指今早（23日）聯同政務司副司長卓永興、房屋局局長何永賢、民青局副局長梁宏正、發展局副局長林智文等，與經民聯多位立法會議員及區議員會面。他感謝經民聯認同政府在大埔火災後迅速應變和善後，並就長遠方案提出了一些建議，包括另覓選址重建、提供中長期住宿支援、檢討監管制度、及時發放資訊等。

黃偉綸：情理法照顧居民意願

黃偉綸說，會小心考慮和研究，並將透過「一戶一社工」收集居民就長遠方案的初步意見。他又指，行政長官已指示「應急住宿安排工作組」，研究及提出長遠方案，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源，協助受影響的家庭重建家園，盡快回復正常生活。

他表示，希望以「組合拳」的方式讓居民「有得揀」。他亦感謝經民聯在這段時間，落力支援居民在物資上的需要。

圖片：黃偉綸FB