立法會獲寶蓮寺贈蓮 梁君彥：蓮喻「廉」 勉議員不濫權、不謀私利︱Kelly Online

立法會綜合大樓宴會廳外蓮花池一向甚是凋零，甚至一度面臨被填平的危機。不過，近日該蓮花池卻煥然一新，多了30多株蓮花，生氣盎然。立法會主席梁君彥透露，該30多株蓮花是由寶蓮寺慷慨送贈，又說煥然一新的蓮花池，正好勉勵議員履職時，不應只追求個人政治利益與榮耀；行事不濫權、不瀆職、不利用議員身份為自己或他人謀取私利。

蓮花池活化重生 生氣盎然

梁君彥於社交平台發文，披露立法會綜合大樓與寶蓮禪寺如何以蓮結緣。他透露早前立法會秘書長衛碧瑤與民建聯議員陳恒鑌閒談時得悉，寶蓮禪寺熱心推動蓮花在香港種植，在陳恒鑌穿針引線下，秘書處得以聯繫寶蓮禪寺團隊，並請教種植蓮花的竅門，梁君彥更和衛碧瑤應邀到訪寶蓮禪寺，拜會淨因大和尚，並參觀寺方悉心栽種的蓮花。梁君彥感謝寶蓮禪寺向綜合大樓慷慨贈送30多棵姿態韻味別具特色的蓮花，配以簡約但悉心佈置的水草和景石，令綜合大樓的蓮花池得以活化重生，生氣盎然。

蓮花池正好勉勵議員履職時須以國家利益和香港整體利益為依歸

梁君彥續指蓮花被譽為「花中君子」，以「蓮」喻「廉」，其「出淤泥而不染」、「中通外直，不蔓不枝」的特質，正是清廉、正直、高潔的象徵。即將宣誓就任的第8屆立法會議員，其誓詞便有「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公」的要求。第8屆立法會開始生效的「立法會議員守則」，要求議員恪守的基本準則亦包括「盡忠職守」、「堅守法治」和「廉潔奉公」。

煥然一新的蓮花池，正好勉勵議員履職時必須以國家根本利益和香港社會整體利益為依歸，不應只追求個人政治利益與榮耀；行事不濫權、不瀆職、不利用議員身份為自己或他人謀取私利。他深信第8屆立法會議員一定會潔身自好，以最高標準的行為操守行事，以澄明之心服務市民。