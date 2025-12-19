宏福苑大火︱林定國：政府部門應主動及坦誠提供資料 配合獨立委員會調查

大埔宏福苑發生火災並造成傷亡後，特區政府高度重視，並已成立由政務司司長領導的調查及規管工作組。作為政府法律代表，律政司司長林定國今午（19日）主持會議，向多個政策局及部門首長講解政府部門應如何配合獨立委員會的調查工作，強調必須主動、全面及坦誠提供資料，以查明事件成因及追究責任。

律政司司長林定國主持會議，向多個政策局及部門首長講解政府部門應如何配合獨立委員會的調查工作。林定國fb

律政司設專責小組支援調查

林定國表示，律政司已成立專責小組，由他親自監督領導，並由民事法律專員張錦慧率領，成員包括刑事檢控專員、法律政策專員等。該小組將負責協助政府部門向獨立委員會提供證據和資料，並解答相關法律問題，確保調查順利進行。

強調主動與坦誠提供資料原則

林定國強調，政府必須堅守兩大原則配合獨立委員會的調查工作。首先是「主動性」，所有政府部門均有責任主動協助調查，提交與職權範圍相關的材料，而非被動等待查詢。其次是「全面及坦誠的資料提供」，只要與調查範圍相關，即使資料可能對部門或個人構成負面影響，也必須如實提供，任何欺騙、隱瞞或誤導行為將面臨嚴肅的法律後果。

林定國指出，配合相關調查是所有政府部門的共同責任，律政司將安排足夠人手支援各部門工作，致力秉行公義，讓真相水落石出。同時，政府將立即全面檢視現行制度，針對存在問題進行修正與改革，透過相應改善措施，確保同類不幸事件不會重演，並推動大廈大型維修工程在保障業主合法權益的前提下，以公平、安全且高效的方式進行。