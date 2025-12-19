李家超與越南副總理胡德福會面 稱兩地將加強多元合作 實現互利共贏

行政長官李家超今日（19日）與到訪香港的越南副總理胡德福會面，就深化兩地合作交流意見。李家超表示，越南是香港第六大貿易夥伴，雙方經貿關係密切，今年首三季的雙邊商品貿易總額已達到490億美元，較去年同期顯著增長67%。他去年率領高級別商務代表團訪問越南，雙方簽署了30份合作備忘錄及協議，涵蓋經貿、投資、教育、旅遊和金融等多個領域。他有信心香港和越南將繼續加強多元合作，實現互利共贏。

李家超表示，特區政府已放寬越南公民來港探訪、就業及升讀大學的入境安排，並於今年3月推出新措施，為包括越南在內的東南亞國家聯盟國家受邀人士提供更便捷的入境安排，進一步促進香港和越南的人員往來，以及在經貿、專業服務及其他領域的交流合作。

李家超說，香港會積極擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，全力發揮在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，推動與越南在金融、創新科技、貿易，以及綠色和數字經濟等高增值領域的務實合作。

今日的會面，財政司副司長黃偉綸和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。