Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超與越南副總理胡德福會面 稱兩地將加強多元合作 實現互利共贏

政情
更新時間：19:07 2025-12-19 HKT
發佈時間：19:07 2025-12-19 HKT

行政長官李家超今日（19日）與到訪香港的越南副總理胡德福會面，就深化兩地合作交流意見。李家超表示，越南是香港第六大貿易夥伴，雙方經貿關係密切，今年首三季的雙邊商品貿易總額已達到490億美元，較去年同期顯著增長67%。他去年率領高級別商務代表團訪問越南，雙方簽署了30份合作備忘錄及協議，涵蓋經貿、投資、教育、旅遊和金融等多個領域。他有信心香港和越南將繼續加強多元合作，實現互利共贏。

越南是香港第六大貿易夥伴  雙方經貿關係密切

李家超表示，特區政府已放寬越南公民來港探訪、就業及升讀大學的入境安排，並於今年3月推出新措施，為包括越南在內的東南亞國家聯盟國家受邀人士提供更便捷的入境安排，進一步促進香港和越南的人員往來，以及在經貿、專業服務及其他領域的交流合作。

李家超說，香港會積極擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，全力發揮在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，推動與越南在金融、創新科技、貿易，以及綠色和數字經濟等高增值領域的務實合作。

今日的會面，財政司副司長黃偉綸和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
10小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
14分鐘前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
1小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
22小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
11小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
台北車站狂徒丟煙霧彈。 中時
00:56
台北捷運雙站狂徒丟煙霧彈、隨機斬路人1死8傷 遭警包圍墜樓輕生
兩岸熱話
1小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
10小時前