高官任命｜香港律師會前會長陳澤銘獲委任為法援署署長 范婉兒任政府經濟顧問

政情
更新時間：16:26 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:26 2025-12-19 HKT

政府今日（19日）宣布，經公開及內部招聘後，委任陳澤銘為法律援助署署長，他將於2026年1月1日履新，接替將於同日展開退休前休假的莊因東；以及委任范婉兒為政府經濟顧問，她將於2026年1月5日履新，接替已於早前退休的梁永勝。

陳澤銘定能帶領法援署為市民提供優質法律援助服務

就陳澤銘及范婉兒的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，陳澤銘是一位出色的律師，擁有豐富的法律行業經驗。他對法律專業有深切了解，並具備深厚的本地及國際公共服務經驗。憑藉其專業能力、領導才能及戰略視野，深信他定能帶領法律援助署為市民提供優質法律援助服務。

陳澤銘2021至2024年間獲選為香港律師會會長

陳澤銘於1997年及2002年分別在香港和英格蘭及威爾斯取得律師資格。他於2021年取得粵港澳大灣區律師資格。他曾於多家律師事務所及顧問公司擔任高層職位，提供法律服務。他在2021年至2024年間獲選為香港律師會會長，並一直積極參與多個國際及區域法律組織。他曾在香港城市大學及香港恒生大學擔任兼任教授。

范婉兒加入政府前於貿發局出任研究總監

楊何蓓茵又指范婉兒擁有豐富的經濟分析經驗，亦具備出色的領導和管理才能，深信她定能帶領政府經濟顧問辦公室，繼續為政府就經濟事宜提供專業分析及意見。范婉兒擁有對香港、中國內地、亞太區及國際市場超過25年的豐富研究經驗。她亦於金融服務及銀行業擔任高級職位。加入政府前，她於香港貿易發展局出任研究總監。

對於即將退休的莊因東，政務司司長陳國基稱感謝他過去多年的盡心服務及貢獻，並衷心祝願他退休生活愉快。財政司司長陳茂波則感謝已退休的梁永勝過去多年的貢獻，並衷心祝願其退休生活愉快。

楊何蓓茵感謝莊因東及梁永勝一直盡忠職守，竭誠為市民服務，並衷心祝願他們退休生活充實和愉快。

 

