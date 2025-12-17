李家超述職︱習近平囑咐對接「十五五」 譚耀宗解讀：要主動做不能「等指示」

國家主席習近平昨日（16日）聽取行政長官李家超述職期間，囑咐香港要主動對接國家「十五五」規劃，推動香港實現更好發展。全國港澳研究會副會長譚耀宗今早（17日）在商台節目解讀指，香港在「十五五」規劃中扮演關鍵角色，必須主動對接國家發展戰略，發揮自身優勢，為國家作出貢獻的同時，也為香港的未來發展找準方向。

相關新聞：

李家超述職︱向習近平匯報四方面 稱香港將推行系統性改革 不允許大埔火災悲劇重演

大棋盤︱領導人提由治及興「新步伐」 對接國策成重點

譚：融入國家發展大局乃雙贏之舉

譚耀宗指出，香港與國家的經濟關係密不可分，融入國家發展大局不僅是貢獻國家，更是香港自身發展的需要。他指出，「十五五」規劃建議為香港指明了方向，特別是在鞏固和提升國際金融、航運中心等傳統優勢方面。同時，規劃也要求香港建設國際創新科技中心，以配合國家由科技帶動經濟發展的策略。

他指相較於深圳等地，香港在科技產業化方面有所不足，研發成果多停留在理論層面。他認為，香港應借鑑內地成功經驗，將科技研發與產業應用相結合，並利用香港的金融中心地位，為創科企業提供融資支持，促進科研成果轉化。譚耀宗又指，特區政府需要承擔起「一國兩制」下治理香港的主體責任，主動而積極地對接中央的發展方向和期望。

對於今年習主席開場白少了「全力支持」說法，譚耀宗認為，這並非意味中央不再支持香港，恰恰相反，中央一直全力支持香港，「中央不嬲都全力支持香港，特區政府要做第一責任人」。他舉例指，早前大埔發生嚴重火災，中央第一時間表達關心，並表示隨時準備提供消防車、設備和資源等援助，這正體現了中央的全力支持。因此，不應單純因為言辭表述上的差異，而解讀為中央減少支持。

譚耀宗總結指，在新的發展階段，香港特區政府作為「第一責任人」，必須更主動、更積極地落實中央的要求和期望，「（中央）係要你主動做，唔係就咁坐喺度等指示。」在過程中若有需要，中央政府定會給予支持和政策配合。他相信，只要特區政府主動進取，中央必定會配合和支持，共同推動香港的繁榮發展。