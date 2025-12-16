李家超述職︱習近平肯定特區政府工作 陳茂波：堅定港府改革創新決心

國家主席習近平在北京接見述職的行政長官李家超，充分肯定行政長官帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全和發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，並主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長。財政司司長陳茂波表示，感謝習主席對特區政府工作的肯定，並指這將激勵特區政府未來繼續把工作進一步做好。

陳茂波指出，在中央的堅實支持、特區政府的帶領和全社會的共同努力下，香港有效應對外圍不明朗環境，扎實推進「高質量發展」及「高水平安全」。他強調，香港整體經濟穩中向好，金融市場表現強勁，招商引資成績紥實，外貿持續錄得雙位數增長，並成功開拓了更廣闊的貿易伙伴關係。此外，訪港旅客人數創疫後新高，零售、餐飲和住宅物業市道均漸見回穩。陳茂波續指，香港在「一國兩制」下優勢繼續突出，在多項國際排名取得更好的成績，成為國際資金、企業和人才的最佳匯聚樞紐。

行政長官李家超（左）在北京向國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。

陳茂波表示，國家正邁向「十五五」規劃開局之年，香港將進一步發揮「一國兩制」的獨特優勢，提升並擴展金融、航運、貿易等傳統優勢產業，同時積極培育新動能。他提及，香港將更好善用市場資源以加快北部都會區發展，並與大灣區兄弟城市深化合作、強化機制對接，攜手把大灣區建設為國際領先的金融和科技創新中心，成為匯聚高端人才、策動原始創新的重要基地，更好服務國家發展大局。

他亦強調，國家的蓬勃發展是香港繁榮穩定的最大底氣，習主席的勉勵和肯定，堅定了香港改革創新的決心，在更好融入和服務國家發展大局中，香港自身也必定能開創更亮麗的發展前景。

相關新聞：

李家超述職︱向習近平匯報四方面 稱香港將推行系統性改革 不允許大埔火災悲劇重演

習近平充分肯定李家超及特區政府工作 過去一年堅定維護國家主權、成功舉辦立法會選舉