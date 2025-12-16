李家超述職︱三司長感謝習近平充分肯定特區政府工作 對香港未來發展提出明確方向和要求

國家主席習近平在北京接見述職的行政長官李家超，政務司司長陳國基表示，習主席在講話中提到大埔宏福苑火災令人痛心，他感謝習主席的高度重視和深切關懷，感謝中央港澳辦就救援物資等的積極協調，以及內地企業和海內外同胞的無私捐助。

宏福苑大火︱陳國基：指示全政府配合獨立委員會工作

行政長官日前就大埔火災成立獨立委員會，陳國基指，已明確要求全政府包括所有部門和單位必須主動支持和全力配合獨立委員會工作，各相關政策局及部門正整合與規管巡查以及和火災相關的各類資料，以便盡快提交予委員會參考，助其順利開展審視工作。

他亦衷心感謝習主席對行政長官和特區政府工作的充分肯定，以及長期以來對香港特區的殷切關懷與堅定支持，並對香港未來發展提出明確方向和要求。

行政長官李家超（左）在北京向國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。

陳茂波：國家蓬勃發展是香港繁榮穩定最大底氣

財政司司長陳茂波表示，習主席充分肯定行政長官帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全和發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，並主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長。他感謝習主席對特區政府工作的肯定，並指這將激勵特區政府未來繼續把工作進一步做好。

陳茂波強調，國家的蓬勃發展是香港繁榮穩定的最大底氣，習主席的勉勵和肯定，堅定了香港改革創新的決心，在更好融入和服務國家發展大局中，香港自身也必定能開創更亮麗的發展前景。

林定國：律政司將緊記習主席叮囑

律政司司長林定國則指，習主席表達了對行政長官和特區政府工作的充分肯定，對他和特區政府其他同事來說，是十分大的鼓舞。習主席叮囑香港要主動對接國家「十五五」規劃，推動香港實現更好發展，在法治建設方面，提及要加快涉外法治體系和能力建設，健全國際商事調解、仲裁、訴訟等機制。

他又指，律政司將緊記習主席的叮囑，在行政長官領導下，更主動發揮這方面的優勢，進一步強化香港作為國際法律服務及爭議解決中心，助力國家涉外法治建設，以高水平法治支持高質量發展。

