黎智英案｜中律協籲法律界團結 支持司法人員無畏無懼 捍衛香港法治

香港中律協堅決支持香港高等法院依法審理香港首宗勾結外國或者境外勢力危害國家安全的案件（「黎智英案」），並裁定被告黎智英罪名成立。香港中律協堅定支持香港特區政府依據《香港國安法》，防範、制止和懲治危害國家安全的違法行為和活動。香港中律協呼籲香港法律界團結一致，全力支持司法人員無畏無懼，繼續專業獨立履行審判職責，維護國家安全和香港法治。

黎智英案審訊歷時 156 日，程序公開透明，充分展示司法機構在外部勢力干預下仍堅守法治，依證據裁決。勾結外國勢力危害國家安全屬任何國家皆不能容忍的嚴重違法行為和活動。有法必依，執法必嚴。依法追責是維護國家安全與香港繁榮穩定的必要法律之舉。完善法治制度與安全環境，是企業信心與經濟發展的重要基礎。香港中律協呼籲香港法律界堅守專業，全力支持法院依法審理國安案件，反對外部勢力施壓，在《香港國安法》和《維護國家安全條例》共同形成的有效法律保護網下，共同維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」的行穩致遠與香港長遠繁榮穩定。