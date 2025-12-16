Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜中律協籲法律界團結 支持司法人員無畏無懼 捍衛香港法治

政情
更新時間：12:23 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:23 2025-12-16 HKT

香港中律協堅決支持香港高等法院依法審理香港首宗勾結外國或者境外勢力危害國家安全的案件（「黎智英案」），並裁定被告黎智英罪名成立。香港中律協堅定支持香港特區政府依據《香港國安法》，防範、制止和懲治危害國家安全的違法行為和活動。香港中律協呼籲香港法律界團結一致，全力支持司法人員無畏無懼，繼續專業獨立履行審判職責，維護國家安全和香港法治。

黎智英案審訊歷時 156 日，程序公開透明，充分展示司法機構在外部勢力干預下仍堅守法治，依證據裁決。勾結外國勢力危害國家安全屬任何國家皆不能容忍的嚴重違法行為和活動。有法必依，執法必嚴。依法追責是維護國家安全與香港繁榮穩定的必要法律之舉。完善法治制度與安全環境，是企業信心與經濟發展的重要基礎。香港中律協呼籲香港法律界堅守專業，全力支持法院依法審理國安案件，反對外部勢力施壓，在《香港國安法》和《維護國家安全條例》共同形成的有效法律保護網下，共同維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」的行穩致遠與香港長遠繁榮穩定。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
17小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
19小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
20小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
14小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
23小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
5小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
19小時前