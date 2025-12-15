黎智英案｜特區政府強烈反對美西方國家及政客 作失實言論污衊抹黑香港特區

​​香港特別行政區（特區）政府今日（15日）就多個美西方國家、反華媒體、組織及政客，在特區法庭嚴格依照法律和證據就「黎智英案」頒下定罪判決後，完全無視法治精神，惡意攻擊香港特區，作出種種失實言論和污衊抹黑，特區政府表示強烈不滿和反對。

特區政府發言人表示，該些來自外部勢力的失實言論和污衊抹黑，正正反映國家安全風險是真實存在的。他們根本沒有尊重特區法庭基於事實和證據就案件所作的獨立審判、拒絕正視裁決理由羅列的各項證據、拒絕理解法庭的考慮和裁決理由，就肆意發動攻擊，污衊和攻擊特區政府，完全是以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非，其險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。

法庭的定罪裁決絕無任何政治考慮

發言人重申，法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，並完全公開供公眾查閱，當中已鉅細無遺地説明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭明確指出，不論在《香港國安法》實施前或後，黎智英的唯一意圖就是，即使要犧牲中國和香港特區人民的利益，也要謀求中國共產黨倒台。



同時，法庭裁定案中考慮的書面文章客觀上具有煽動性，撰寫時旨在引發對香港特區政府的憎恨和藐視及挑動對其的離叛。法庭也裁定黎智英有意識地利用《蘋果日報》和其個人的影響力去進行持續不斷的活動，以達致下述目的：削弱中央政府、香港特區政府及其機構的合法性或權威；損害中央政府和香港特區政府與香港居民的關係。這已遠超出法律所允許的範圍。



有關國家、反華媒體、組織及政客，只懂以空洞無物的口號抹黑特區政府及特區法庭對黎智英進行所謂「政治逼害」，卻不敢面對法庭的定罪裁決有理有節，完全展現法庭是嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，絕無任何政治考慮的事實。

發言人強調，香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。《香港國安法》第五條和《維護國家安全條例》第2條明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

「黎智英案」與新聞自由完全無關

發言人表示，部分傳媒機構及自詡代表新聞工作者的組織，繼續將本案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至借不同案件炒作詆譭香港特區的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，污衊香港特區。事實是，「黎智英案」與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。本案公開審訊中，揭示了黎智英密切管理和親自控制《蘋果日報》的編採方向，其中一名高層人員甚至稱之為「鳥籠」自主，而黎智英更多次親自勾結外國勢力，乞求對中央和香港特區政府實施制裁和進行敵對行動。

香港市民擁有《基本法》及《香港人權法案》所保障的新聞及言論自由。事實上，《香港國安法》及《維護國家安全條例》均明確規定，維護國家安全必須尊重及保障人權，並依法保障香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利國際公約》適用於香港特區的權利與自由，包括新聞、言論及出版等自由。與世界其他地區一樣，新聞從業員與其他市民一樣，有義務遵守所有法律。根據《公民權利和政治權利國際公約》第十九條、《歐洲人權公約》以及相關判例確立的原則，傳媒及新聞從業員在發表言論、資訊及文章時，須承擔「特別責任和義務」，包括保障國家安全及公共秩序；新聞從業員必須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由的保障。」

發言人重申，黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區、招引外部干預。黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。法律從不容許任何職業或背景的人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。



香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。香港是法治社會，特區政府有法必依、違者必究、執法必嚴，我們會全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，履行這天經地義的責任。