黎智英案｜港澳平 : 任何人膽敢危害國安 無論有何「後台」都必定受法律嚴懲

國務院港澳辦發表署名「港澳平」題為《堅决支持香港特區對反中亂港首惡分子黎智英依法定罪》的評論文章，指黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手，是外部反華勢力的代理人和馬前卒，罪惡昭彰、禍害深重。

文章指黎智英長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，對香港、對國家幹盡各種壞事，嚴重沖擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重損害市民利益福祉。市民不會忘記「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的慘痛景象；不會忘記黎智英頻頻竄訪美西方國家勾結外部反華勢力、乞求對港對華制裁，甚至叫囂「為美國而戰」，同時操控輿論工具肆意制造和傳播謠言，挑撥對立、煽動仇恨、美化暴力，並為反中亂港分子和「港獨」勢力提供資金支持的累累惡行；不會忘記在香港國安法實施後，黎智英仍毫不收斂，繼續發表煽動文章、招徠外部干預的頑劣嘴臉。

文章又指法庭審理過程中揭露的大量事實，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行為和活動，讓人們進一步認清其就是過往香港之亂的罪魁禍首，就是甘當外部勢力「走狗」「爪牙」的漢奸國賊。包括香港同胞在內的全國人民都對此義憤填膺，強烈要求依法對其予以嚴懲。

文章強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。香港國安法實施以來，特區行政、立法、司法機關認真履職盡責，堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。香港社會重回正軌，廣大市民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障。國安才能港安、家安，已經成為香港社會的強大共識。

港澳平強調，香港法治不容撼動。有法必依、違法必究，法網恢恢、疏而不漏。今天的香港，維護國家安全法律制度和執行機制愈加健全。外部勢力和反中亂港分子肆無忌憚、為所欲為的日子已經一去不復返。任何人、任何組織膽敢挑戰維護國家安全法律、實施危害國家安全行為和活動，無論其打著什麼幌子，無論其有什麼「後台」「主子」，都必定受到法律的嚴厲懲治。

港澳平堅定支持香港特區全面準確實施香港國安法，任何妄想阻撓香港特區維護國家安全的圖謀都是徒勞無功的。外部勢力施壓干預香港特區審理國安案件，甚至威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑劣行徑，動搖不了香港特區堅定維護法治、維護國家安全的決心意志，只能更加激起香港社會的同仇敵愾，只能更快敲響其在港代理人的喪鐘！

